В столичных роддомах вернут традицию дарить приданое новорожденным

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил возродить традицию выдавать матерям новорожденных детей «приданое» при выписке из роддома, пишет РИА Новости.

По словам Собянина, ранее в столице была аналогичная традиция, но с течением времени она исчезла. Он предложил возродить эту традицию начиная с января 2018 года.

«Была же когда-то традиция дарить приданое новорожденным. Давайте ее возродим. С нового года при выписке из роддома все московские мамы будут получать приданое от города для своих малышей», - заявил Собянин.

Предполагается, что в придание могут входить: коробка-бокс, матрац, байковое одеяло, ползунки, боди, варежки, пинетки, погремушка.