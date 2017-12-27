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В столичных роддомах вернут традицию дарить приданое новорожденным

16:45 27.12.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Мэр Москвы Сергей Собянин предложил возродить традицию выдавать матерям новорожденных детей «приданое» при выписке из роддома, пишет РИА Новости.

По словам Собянина, ранее в столице была аналогичная традиция, но с течением времени она исчезла. Он предложил возродить эту традицию начиная с января 2018 года.

«Была же когда-то традиция дарить приданое новорожденным. Давайте ее возродим. С нового года при выписке из роддома все московские мамы будут получать приданое от города для своих малышей», - заявил Собянин.

Предполагается, что в придание могут входить: коробка-бокс, матрац, байковое одеяло, ползунки, боди, варежки, пинетки, погремушка.

Темы: Москва, Беременность и роды, Сергей Собянин
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Комментарии читателей
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27.12.2017, 21:45
Гость: такс

Может лучше выдать деньги а там пусть сами решают Или уже открыл фирму
27.12.2017, 21:23
Гость: Ага.

Типа, как в Финляндии всю жысть было.
27.12.2017, 20:11
Гость: Гость

А что - такой пиар перед выборами. Это же намного проще и дешевле, чем обеспечить все нуждающиеся семьи местами в детском саду и бесплатными кружками вместо разовых подачек.
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