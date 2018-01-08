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В Минздраве рассказали, как будет работать телемедицина в 2018 году

20:45 8.01.2018
Вероника Скворцова © KM.RU, Михаил Рехтин
Вероника Скворцова © KM.RU, Михаил Рехтин
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Министерство здравоохранения РФ планирует организовать круглосуточную работу телемедицины в 2018 году, сообщила журналистам министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Федеральный закон о телемедицине, предусматривающий, в частности, выписку электронных рецептов и оказание врачебной помощи дистанционно, был принят 29 июля.

Документ впервые ввел возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. Закон о телемедицине вступил в силу в РФ с 1 января 2018 года, отдельные положения — с 1 января 2019 года.

"Наша задача в 2018 году деятельность этих профильных телемедицинских систем "отшлифовать", сделать эту работу круглосуточной для того, чтобы из любого региона по любому пациенту могла быть проведена круглосуточная телемедицина, консультация с лучшими специалистами страны", — цитирует Скворцову РИА Новости.

По её словам, с определенной периодичностью будут проводиться видеоконференции, разборы сложных и летальных случаев.

"Уровень планки качества должен быть единым на всей территорий страны, и своевременность оказания медицинской помощи тоже должна быть единая на территории всей страны. Вот тогда мы будем понимать, что каждый наш гражданин почувствует изменения в качестве российского здравоохранения, и информатизация нам в этом очень поможет", — добавила Скворцова.

 

Темы: Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
08.01.2018, 23:27
Гость: Телепохороны?

С оцифровкой в тамагочу.
08.01.2018, 23:02
Гость: Ясно.

Теперь обычной медицины у нас в стране не будет.
Только по телевизору. Причем, за те же деньги.
08.01.2018, 22:49
Гость: Полоумные путинцы

В 145 поликлинике г Москвы не стало: рентгеновского кабинета, врача физиотерапевта, эндокринолога, невролога. Врачи специалисты задерживаются на пару месяцев. А эта дура про телемедицину.
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