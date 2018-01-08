В Минздраве рассказали, как будет работать телемедицина в 2018 году

Министерство здравоохранения РФ планирует организовать круглосуточную работу телемедицины в 2018 году, сообщила журналистам министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Федеральный закон о телемедицине, предусматривающий, в частности, выписку электронных рецептов и оказание врачебной помощи дистанционно, был принят 29 июля.

Документ впервые ввел возможность оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий. Закон о телемедицине вступил в силу в РФ с 1 января 2018 года, отдельные положения — с 1 января 2019 года.

"Наша задача в 2018 году деятельность этих профильных телемедицинских систем "отшлифовать", сделать эту работу круглосуточной для того, чтобы из любого региона по любому пациенту могла быть проведена круглосуточная телемедицина, консультация с лучшими специалистами страны", — цитирует Скворцову РИА Новости.

По её словам, с определенной периодичностью будут проводиться видеоконференции, разборы сложных и летальных случаев.

"Уровень планки качества должен быть единым на всей территорий страны, и своевременность оказания медицинской помощи тоже должна быть единая на территории всей страны. Вот тогда мы будем понимать, что каждый наш гражданин почувствует изменения в качестве российского здравоохранения, и информатизация нам в этом очень поможет", — добавила Скворцова.