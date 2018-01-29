Эксперты подтвердили вину осужденного за смерть пациента врача

Виновность столичного врача-гематолога Елены Мисюриной, осужденной после смерти пациента, подтверждена показаниями независимых экспертом и опытными специалистами в области гематологии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СКР по Москве Юлию Иванову.

Она уточнила, что эксперты и сотрудники медучреждений федерального значения признали верными выводы экспертиз, которые проводились по уголовному делу.

Инцидент со смертью пациента произошел в 2013 году. Мисюрина делала ему в частной клинике трепанобиопсию. Согласно материалам дела, врач нарушила методику, тактику и технику операции, что привело к повреждению кровеносных сосудов и вызвало гибель человека от массивной кровопотери.

Некоторое время назад Мисюрина была приговорена к двум годам лишения свободы. Вердикт вызвал большой резонанс в обществе. Требование о пересмотре дела подписали десятки тысяч человек. Заместитель мэра Москвы Леонид Печатников назвал абсурдом то что врач была осуждена по статье, которая предусматривает умысел в ее действиях.

