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Эксперты подтвердили вину осужденного за смерть пациента врача

20:40 29.01.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Виновность столичного врача-гематолога Елены Мисюриной, осужденной после смерти пациента, подтверждена показаниями независимых экспертом и опытными специалистами в области гематологии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СКР по Москве Юлию Иванову.

Она уточнила, что эксперты и сотрудники медучреждений федерального значения признали верными выводы экспертиз, которые проводились по уголовному делу.

Инцидент со смертью пациента произошел в 2013 году. Мисюрина делала ему в частной клинике трепанобиопсию. Согласно материалам дела, врач нарушила методику, тактику и технику операции, что привело к повреждению кровеносных сосудов и вызвало гибель человека от массивной кровопотери.

Некоторое время назад Мисюрина была приговорена к двум годам лишения свободы. Вердикт вызвал большой резонанс в обществе. Требование о пересмотре дела подписали десятки тысяч человек. Заместитель мэра Москвы Леонид Печатников назвал абсурдом то что врач была осуждена по статье, которая предусматривает умысел в ее действиях.
 

Темы: Россия, Москва, Резонансные судебные процессы в России, Проблемы врачей и медицинского персонала в России
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Комментарии читателей
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30.01.2018, 01:25
Гость: фёдор

Вот и дошло до многих,почему страшно жить в стране,где нет веры в закон и суд.Врач задумается ,а стоит ли связываться со сложным больным или от греха лучше откосить.
29.01.2018, 23:38
Гость: Злой Доктор

Лишь бы что нибудь сказать? Не важно, что ни о чем?
29.01.2018, 23:38
Гость: тоже-врач

С учётом того, что больной умер через трое суток после пункции и лечился это время в МЕДСИ с совсем с другим диагнозом - какая может быть вина Мисюриной?! Как минимум, те, что не поставили верный диагноз, виноваты не менее. Человек с кровотечением живёт до операции 19 часов, за это время ему даже не заподозрили кровотечения... Похоже, что до операции кровотечения вообще не было.
.
Что до экспертов, то сначала назовите их. Подтвердите их квалификацию и неангажированность. Да и как вообще можно верить, дающим оценку ситуации по бумагам. Историю болезни поди пять раз переписали...
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