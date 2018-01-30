Обнародована статистика смертности младенцев от сна с родителями

Сон младенцев с родителями может оказаться смертельно опасным, пишет The Independent со ссылкой на документ Британского департамента образования.

Согласно документу, в среднем из-за сна с родителями умирает в среднем 133 ребенка в год или трое детей в неделю. Так в 2017 году в Великобритании погиб 141 младенец, в 2016 — 131, в 2015 — 121, в 2014 — 141, в 2013 — 131.

Отмечается, что шансы внезапной младенческой смерти возрастают, если хотя бы один из родителей курит, выпил алкоголь, принял наркотик перед сном или просто очень устал. В группе повышенного риска находятся недоношенные дети и маловесные младенцы.

Специалисты рекомендуют родителям, что во время совместного сна ребенок точно не упадет с кровати или одеяло не закроет его лицо. Ребенка рекомендуется класть на спину и размещать так, чтобы ноги касались края кровати или колыбели. Категорически запрещается спать с детьми на диванах или креслах.