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В ВОЗ рассказали о связи алкоголя с семью видами рака

12:23 5.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала результаты исследований, доказывающие связь между употреблением алкоголя и рядом онкологических заболеваний.

Как сообщается в докладе, ученые доказали, что спиртные напитки могут являться причиной как минимум семи видов рака: рак кишечника (толстой и прямой кишки), рак молочной железы, пищевода, гортани, печени, ротовой полости и горла.

Основным канцерогеном в алкоголе является этанол, который повреждает клетки организма и повышает риск злокачественного перерождения. Одновременное употребление алкоголя и табака повышает риск развития рака в несколько раз.

На развитие рака также оказывает влияние и количество выпитого спиртного. Так, риск рака молочной железы у женщин повышается на 50%, если она выпивает 4 бокала вина в день, и на 130%, если она выпивает 8 бокалов в день.

В ВОЗ отмечают, что осведомленность людей о связи спиртных напитков и рака очень низкая. В частности, социологи выяснили, что в Великобритании о такой зависимости знают только 13% населения.

Темы: Онкологические заболевания и борьба с ними, Всемирная организация здравоохранения
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