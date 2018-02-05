В ВОЗ рассказали о связи алкоголя с семью видами рака

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала результаты исследований, доказывающие связь между употреблением алкоголя и рядом онкологических заболеваний.

Как сообщается в докладе, ученые доказали, что спиртные напитки могут являться причиной как минимум семи видов рака: рак кишечника (толстой и прямой кишки), рак молочной железы, пищевода, гортани, печени, ротовой полости и горла.

Основным канцерогеном в алкоголе является этанол, который повреждает клетки организма и повышает риск злокачественного перерождения. Одновременное употребление алкоголя и табака повышает риск развития рака в несколько раз.

На развитие рака также оказывает влияние и количество выпитого спиртного. Так, риск рака молочной железы у женщин повышается на 50%, если она выпивает 4 бокала вина в день, и на 130%, если она выпивает 8 бокалов в день.

В ВОЗ отмечают, что осведомленность людей о связи спиртных напитков и рака очень низкая. В частности, социологи выяснили, что в Великобритании о такой зависимости знают только 13% населения.