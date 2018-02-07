Ударим реформой по бесплатной медицине

Отдельные чиновники экономического блока считают российское здравоохранение избыточно социальным?

За последние несколько дней в средствах массовой информации появилось сразу несколько новостей, вызывающих тревогу относительно будущего отечественной медицины.



Фото © KM.RU, Кирилл Зыков

4 февраля «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров российских страховых компаний, сотрудника Центробанка и федерального чиновника сообщили о совещании в Минфине, на котором обсуждались перспективы работы системы обязательного медицинского страхования. По мнению его участников, система ОМС в ближайшее время должна быть реформирована.

Речь идет о том, что страховые компании пока что преимущественно играют роль «передающей инстанции» - переводят государственные деньги лечебным учреждениям, согласно прогнозам. А если по факту денег не хватает – то через них подается запрос государству на «покрытие недостачи».

Участники совещания предложили повысить роль страховщиков достаточно экстравагантным способом – по словам источника «Ведомостей»: «предложить регионам выделить в программе ОМС виды медицинской помощи, расходы на которые легче прогнозируются, например, часть амбулаторной, и привлечь страховщиков к формированию разумных, с их точки зрения, тарифов. Чтобы оплатить эти тарифы, потребуются небольшие денежные вливания государства».

Страховщики смогут выбрать для этого «самые эффективные» клиники. Если затраты превысят прогнозы – оплачиваться они будут из кармана самой компании. А если будут ниже – то разницу страховщики смогут положить себе в карман.

Учитывая тот факт, что отечественную медицину и сегодня сложно назвать слишком богатой, страшно даже представить, что получится в случае реализации подобных идей на практике. Есть основания полагать, что здравоохранение начнет работать в худших традициях тендеров – принятия самого дешевого предложения, без оглядки на качество.

Но здесь за цифрами будет стоять не асфальт на дороге, а человеческие жизни! И принцип «чем дешевле – тем лучше» в данном случае категорически не работает... Если сегодня в Крыму уже выставляют из больницы на улицу ребенка с поломанной рукой банально потому, что у него нет полиса, то что будет в случае активизации усилий в направлении экономии – и представить страшно.

Уже на следующий день после новости о совещании в Минфине в СМИ появилась информация о том, что над реформированием ОМС задумались и в парламенте. Член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергей Вострецов предложил переводить медицинские страховые накопления на «личные счета» людей, позволяя им самим выбирать, где лечиться.

Однако такой подход ставит под большой вопрос оказание медицинских услуг пенсионерам и детям (им парламентарий предлагает просто увеличить дотации из госбюджета, но как это будет работать - непонятно), а также лицам, не отчисляющим в данное время средств в систему ОМС.

Эта идея, правда, немного под другим «соусом» обсуждается уже давно и была неоднократно подвергнута жесткой критике со стороны экспертного сообщества. Под ударом могут оказаться вынужденные безработные, молодые специалисты, находящиеся в поисках рабочего места и, что самое главное, домохозяйки в семьях с маленькими детьми старше полутора лет (в частности, в многодетных).

В общем, идея на первый взгляд выглядит заманчиво и даже «социально», постелено красиво, но спать, скорее всего, будет жестковато.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, прокомментировавший ситуацию вокруг ОМС агентству «Регнум», идею о прямой передаче средств в больницу, в обход страховых компаний, поддержал. Объяснил он свою позицию, в частности, тем, что страховщики перегружают врачей «писаниной».

Правда, совсем не ясно, как можно будет уменьшить объем врачебно-канцелярской работы, если медики начнут работать вместо ОМС с некими мифическими «прямыми счетами»...

Впрочем, если чиновники и депутаты так переживают по поводу того, что страховые компании недостаточно загружены, врачи изнемогают от «писанины», а система здравоохранения остается недостаточно гибкой, то на все эти вызовы есть один простейший ответ, полностью соответствующий духу статьи 41 Конституции РФ – а именно, возвращение к бесплатной медицине без всяких оговорок.

Если поднять медикам зарплаты синхронно с дисциплинарными требованиями к ним, то качество оказания медицинской помощи неизбежно существенно вырастет. Правда, конечно, не факт, что этот подход будет самым «экономичным». Но за что мы, в коне концов, боремся?

Здоровье населения прямо влияет, простите мне мой цинизм, на качество человеческого капитала. Глобально страна выиграет от любой реформы, направленной на повышение качества медицинского обслуживания. Правда, для этого придется отойти от философии «оказания услуг», когда в основе системы здравоохранения стоит зарабатывание денег, и перейти к системе «оказания эффективной медицинской помощи» - когда во главу угла будут поставлены жизни и здоровье пациентов. Но пока это, увы, на повестке дня не стоит, хотя бы урезали то, что есть.

Социально-гуманитарный блок правительства, к счастью, похоже, не в восторге от предложения реформ во имя экономики. Во всяком случае, руководство Минздрава поспешило сделать заявление о том, что никакие инициативы, направленные на снижение доступности бесплатной медицины, даже не обсуждаются, более того, финансирование здравоохранения возрастет в 2018 году на 21,5%. Насколько позиция Минздрава импонирует Минфину – не уточняется...

В общем, до конца года ветер перемен над российскими больницами и поликлиниками дуть не будет. Если это действительно так, то совершенно непонятно, зачем экономический блок правительства взялся проводить перед самыми президентскими выборами совещания на столь скользкие темы, да еще и с немедленным «сливом» информации об этом на страницы СМИ...