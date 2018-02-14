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В Москве стали реже жаловаться на работу врачей

11:45 14.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Севастополь стал лидером среди городов России по количеству жалоб в Росздравнадзор на действия медиков, пишет газета «Известия» со ссылкой на замглаву ведомства Ирину Серёгину.

По ее словам, в прошлые годы самое большое количество жалоб граждан поступало из Москвы, однако в 2017 году это сомнительное лидерство перешло к Севастополю. Она отметила, что больше всего пациенты жалуются на акушерство и гинекологию, онкологию, стоматологию, пластическую хирургию и педиатрию.

Между тем, как рассказал замминистра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников, ежегодно в следственные органы поступает около 3 тысяч жалоб с просьбами привлечь врача к уголовной ответственности. При этом в целом по стране в год возбуждается не более 200 таких дел, а до суда доходят еще меньше. По его словам, в каждой ситуации необходимо «исходить из определенного баланса интересов и защищенности врача и пациента».

В то же время Костенников отметил, что не считает необходимым декриминализировать положения УК об обороте наркотических средств и психотропных веществ применительно к врачам. «Считается, что правила и наличие уголовной ответственности побуждают врача бояться назначать наркотические средства. Однако никто не снимал и проблему утечки в незаконный оборот препаратов и веществ. Мы упростили ряд правил, они стали гуманнее, но сама возможность уголовной ответственности за выполнение уже смягченных правил все равно должна быть», - заявил он.

Темы: Здравоохранение и медицина в России, Проблемы врачей и медицинского персонала, Проблемы врачей и медицинского персонала в России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.02.2018, 16:06
Гость: Взял талон

к хирургу,без него никак....вчера во вторик,в понедельник к врачу!
14.02.2018, 15:05
Гость: Евгений В

Мы в Сибири очень рады за Москвичей.
14.02.2018, 14:47
Гость: Минхерц

Пора возрождать "Книгу жалобных предложений"....
Все комментарии (8)
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