Лекарства можно будет купить в обычных магазинах

Министерство промышленности и торговли подготовило законопроект, позволяющий торговать безрецептурными лекарствами в любых магазинах, а не только в аптеках. Сейчас ведомство обсуждает свою идею с участниками рынка. ФАС мысль одобрила, а вот аптеки отнеслись к ней настороженно и испугались, что это грозит им массовым закрытием торговых точек.

Речь идет только о тех лекарствах, которые продаются без рецепта. Простые таблетки вроде активированного угля, парацетамола, витамина С и т. п. По мнению Минпромторга, это "создаст дополнительные условия для своевременного пополнения домашней аптечки, особенно для занятой работающей части населения", сообщает «Право.ру».

Половина аптек может закрыться

Об этом заявила крупная российская аптечная сеть "Ригла". Большинство аптек (не только "Риглы", но и других сетей) находятся рядом с другими магазинами. Если люди смогут покупать безрецептурные лекарства вместе с продуктами, они перестанут заходить в аптеку, опасается "Ригла". Скорее всего, аптеки потеряют значительную долю продаж.

Особенно это актуально для небольших городов, где выручка и так сравнительно невысокая. Если она снизится, аптеки просто вынуждены будут закрываться.

Еще, согласно законопроекту, продуктовые магазины смогут оформлять лицензию по продаже лекарств на юридическое лицо, тогда как аптечные сети обязаны получать ее для каждой торговой точки.

ФАС считает, что опасения закрытия аптек не сбудутся. "Стоит помнить, что рынок розничной торговли лекарственными препаратами очень динамичный. В стране ежедневно открываются и закрываются сотни аптечных точек продаж. И принятие законопроекта никак не повлияет на существующую динамику, а тем более не станет причиной массового закрытия аптек", – рассказали в антимонопольном ведомстве.

Минздрав предупреждает

Министерство здравоохранения считает, что сейчас в России нет проблем с доступностью лекарств. А ведь для них нужны специальные условия хранения, которых в обычных магазинах нет.

Минпромторг (авторы идеи) парирует: для молока, мяса и рыбы тоже нужны особые условия, которые магазины соблюдают.

Цены вырастут?

Нет, говорит ФАС. Даже, наоборот, – стоимость должна снизиться, ведь между продавцами вырастет конкуренция, и в попытках привлечь покупателя они будут снижать цены.

А цены на жизненно важные лекарства вообще регулирует государство, поэтому за их судьбу ФАС тоже советует не переживать.

ФАС напоминает, что и сегодня любое лицо, планирующее торговать лекарствами, может получить соответствующую лицензию. Для этого нужно соответствовать ряду требований. Так что законопроект не дает магазинам преимуществ перед аптеками.