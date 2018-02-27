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Московских врачей научат этике общения с пациентами

12:38 27.02.2018
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Столичные терапевты, педиатры, врачи общей практики и заведующие отделениями поликлиник города пройдут курсы по грамотному общению с пациентами.

Как сообщается на сайте мэра Москвы, всего курсы в центре корпоративного развития Департамента здравоохранения пройдут более 5 тысяч специалистов.

Целью обучения является повышение качества общения с пациентами и развитие пациенториентированной корпоративной культуры в поликлиниках. Медикам расскажут, какие фразы вызывают у пациента негативную реакцию, как мотивировать его к лечению, что нужно делать, чтобы избежать профессионального выгорания.

«Очень важно, чтобы каждый врач мог быстро установить контакт с пациентом, выслушать, задать нужные вопросы, проконсультировать в максимально доступной форме», - заявил руководитель городского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Курсы продлятся от 9 до 16 часов и учитывают специализацию медработника. В одной группе обучаются 12-15 человек. Занятия проводят профессиональные психологи. Планируется, что к концу текущего года образовательные курсы по бесконфликтному общению закончат более 50 тысяч сотрудников поликлиник: медсестер, врачей, главврачей, администраторов выходных групп.
 

Темы: Москва, Здравоохранение и медицина в России, Проблемы врачей и медицинского персонала, Проблемы врачей и медицинского персонала в России
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Комментарии читателей
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27.02.2018, 20:02
Гость: иван

эти действия властей по воспитанию врачей доказывают что в СССР жили вменяемые люди и были грамотные и вменяемые врачи в РФии это забыли что врач это врач а не боксер на ринге и буздушие врачей поражает
27.02.2018, 18:34
Гость: *

Хороший сабж, сразу же навевает классику:
"великий комбинатор бежал за машиной с туристами и свирепо кричал: «Давай деньги! Деньги давай!»"(с)
27.02.2018, 18:23
Гость: streamer

Курс медицинской этики входит в программу высшего медицинского образования. Плохо учились или плохо учат?
Все комментарии (12)
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