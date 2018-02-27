Московских врачей научат этике общения с пациентами

Столичные терапевты, педиатры, врачи общей практики и заведующие отделениями поликлиник города пройдут курсы по грамотному общению с пациентами.

Как сообщается на сайте мэра Москвы, всего курсы в центре корпоративного развития Департамента здравоохранения пройдут более 5 тысяч специалистов.

Целью обучения является повышение качества общения с пациентами и развитие пациенториентированной корпоративной культуры в поликлиниках. Медикам расскажут, какие фразы вызывают у пациента негативную реакцию, как мотивировать его к лечению, что нужно делать, чтобы избежать профессионального выгорания.

«Очень важно, чтобы каждый врач мог быстро установить контакт с пациентом, выслушать, задать нужные вопросы, проконсультировать в максимально доступной форме», - заявил руководитель городского Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

Курсы продлятся от 9 до 16 часов и учитывают специализацию медработника. В одной группе обучаются 12-15 человек. Занятия проводят профессиональные психологи. Планируется, что к концу текущего года образовательные курсы по бесконфликтному общению закончат более 50 тысяч сотрудников поликлиник: медсестер, врачей, главврачей, администраторов выходных групп.

