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Госдума приняла закон об упрощении госрегистрации лекарств

17:23 17.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Госдума приняла в окончательном чтении правительственный закон об упрощении государственной регистрации лекарственных препаратов.

Как пишет РИА Новости, новый закон упрощает госрегистрацию лекарств с одинаковым международным непатентованным наименованием, но с разными торговыми наименованиями, произведенных на одном производстве.

Зарубежные компании получили возможность предоставлять копию решения проверяющего госоргана о проведении нспектирования, если у них нет заключения о соответствии необходимым требованиям.

Документ также наделяет Минздрав РФ новыми полномочиями. В частности ведомство может приостанавливать применение лекарств, если они причинили или могут причинить вред жизни и здоровью людей.

Данный закон призван сократить сроки доступа лекарств на рынок, будет способствовать развитию контрактного производства лекарств в России, дав российским фармкомпаниями возможность выпускать препараты других производителей.

«И в розничной торговле, и в оптовой сети должны быть лекарственные препараты отечественного производства, которые качественно не отличаются от зарубежных, причем их ценовая позиция должна быть доступной. Это основная цель данного закона», - прокомментировали в Госдуме. 

Темы: Законотворческая деятельность в России, Аптеки и лекарства в России, Лекарственное обеспечение в России, Государственная Дума РФ
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17.05.2018, 19:36
Гость: Теперь

только ленивый лекарства штамповать не начнет.
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