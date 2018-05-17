Госдума приняла закон об упрощении госрегистрации лекарств

17:23

Госдума приняла в окончательном чтении правительственный закон об упрощении государственной регистрации лекарственных препаратов.

Как пишет РИА Новости, новый закон упрощает госрегистрацию лекарств с одинаковым международным непатентованным наименованием, но с разными торговыми наименованиями, произведенных на одном производстве.

Зарубежные компании получили возможность предоставлять копию решения проверяющего госоргана о проведении нспектирования, если у них нет заключения о соответствии необходимым требованиям.

Документ также наделяет Минздрав РФ новыми полномочиями. В частности ведомство может приостанавливать применение лекарств, если они причинили или могут причинить вред жизни и здоровью людей.

Данный закон призван сократить сроки доступа лекарств на рынок, будет способствовать развитию контрактного производства лекарств в России, дав российским фармкомпаниями возможность выпускать препараты других производителей.

«И в розничной торговле, и в оптовой сети должны быть лекарственные препараты отечественного производства, которые качественно не отличаются от зарубежных, причем их ценовая позиция должна быть доступной. Это основная цель данного закона», - прокомментировали в Госдуме.