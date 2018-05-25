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Две новые прививки станут обязательными для россиян

14:05 25.05.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Прививки от ветряной оспы и ротавирусной инфекции станут обязательными с 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову.

По ее словам, данные вакцинации будут внесены в национальный календарь прививок. Кроме того, в национальный календарь прививок планируется внести вакцинацию против менингококковой инфекции.

По словам Скворцовой, сейчас менингококковая инфекция проходит вакцинацию в рамках эпидемических календарей, за которые отвечают субъекты РФ. Также ведомство анализирует опыт по профилактике вируса папилломы человека.

По данным экспертов, Россия отстает от европейского прививочного календаря на 4-5 позиций. «Дети раннего возраста, первого года жизни погибают от менингококковой инфекции, заболевают в период вспышки вирусных заболеваний гриппа. Нужна четырехвалентная вакцина. Для нашей страны принципиален вопрос ротавирусной вакцины. Также нам нужно ввести вакцину против гепатита А», - говорят они. 

Темы: Вакцинация, Здравоохранение и медицина в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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25.05.2018, 20:52
Гость: gvozd

тогда правительство должно отказаться отнимать налоги на ненужные мед. услуги..
в этом проблема либерального-совкового мЫшленья.
у вас всегда все должны и обязаны бюрократии.
вы забыли, что должно быть наоборот.
25.05.2018, 20:39
Гость: Гость

А существует ли эффективная вакцина от ротавируса? Люди инфицируются ротавирусом и болеют мнгократно. Либо вирус постоянно мутирует, как вирус гриппа, либо вообще не вырабатывается стойкий иммунитет к нему, как к вирусу гепатита С. Опять какое-нибудь мошенничество, как со свиным, птичьим и т.д. гриппом?
25.05.2018, 19:29
Гость: эксперимент доктора Абста...

Силком, стало быть, заражаться обяжут
Или отказавшихся штрафом накажут?
Не только мозги кособочить хотят,
Но даже зомбировать кровь норовят?
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