Две новые прививки станут обязательными для россиян

14:05

Прививки от ветряной оспы и ротавирусной инфекции станут обязательными с 2020 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Веронику Скворцову.

По ее словам, данные вакцинации будут внесены в национальный календарь прививок. Кроме того, в национальный календарь прививок планируется внести вакцинацию против менингококковой инфекции.

По словам Скворцовой, сейчас менингококковая инфекция проходит вакцинацию в рамках эпидемических календарей, за которые отвечают субъекты РФ. Также ведомство анализирует опыт по профилактике вируса папилломы человека.

По данным экспертов, Россия отстает от европейского прививочного календаря на 4-5 позиций. «Дети раннего возраста, первого года жизни погибают от менингококковой инфекции, заболевают в период вспышки вирусных заболеваний гриппа. Нужна четырехвалентная вакцина. Для нашей страны принципиален вопрос ротавирусной вакцины. Также нам нужно ввести вакцину против гепатита А», - говорят они.