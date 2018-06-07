Россиянам дадут дополнительный выходной за прохождение диспансеризации

10:55

Россияне смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации, заявил председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в интервью «Российской газете».

По словам Рязанского, соответствующий законопроект «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации» поступил на рассмотрение Госдумы. Документ предполагает выделения работающим россиянам дополнительного выходного дня один раз в три года для прохождения медицинского осмотра.

«Нельзя относиться к диспансеризации по принципу: хочу — не хочу, пойду — не пойду», - отметил он.

Данный вопрос в первую очередь актуален для лиц старшего возраста, которые продолжают работать, а также сотрудников вредных производств. Предполагается, что получив возможность взять оплачиваемый выходной с сохранением заработной платы, россияне смогут пройти всесторонний осмотр и провериться на наличие серьезных заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет, онкология.

Всеобщая диспансеризация была введена в России в 2013 году. На бесплатный осмотр имеют право работающие и неработающие граждане в возрасте от 18 лет.