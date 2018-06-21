Людям с болезнями сердца предложили давать выходной в жару

11:13

Депутаты Госдумы предложили обязать работодателей давать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями выходные в жаркую погоду, пишет РИА Новости.

Соответствующее предложение было направлено министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину и министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой.

В документе говорится, что в результате глобоального изменения климата лето на территории России сопровождается аномально жаркими днями. «Осуществление трудовой деятельности лицами с сердечно-сосудистыми заболеваниями в такой период наносит существенный вред здоровью. Поэтому целесообразно нормативно закрепить обязанность за работодателем по предоставлению таким работающим гражданам выходного дня в летние дни со значительным превышением средней температуры для соответствующего месяца в соответствующем субъекте федерации», - отмечается в документе.

Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, болезни сердца и инсульт являются самыми распространенными причинами смертности в мире. Заболевания сердца могут обостряться в результате многих факторов, таких как курение, повышенная магнитная активность, жаркая погода.