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Людям с болезнями сердца предложили давать выходной в жару

11:13 21.06.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Депутаты Госдумы предложили обязать работодателей давать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями выходные в жаркую погоду, пишет РИА Новости.

Соответствующее предложение было направлено министру труда и социальной защиты РФ Максиму Топилину и министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой.

В документе говорится, что в результате глобоального изменения климата лето на территории России сопровождается аномально жаркими днями. «Осуществление трудовой деятельности лицами с сердечно-сосудистыми заболеваниями в такой период наносит существенный вред здоровью. Поэтому целесообразно нормативно закрепить обязанность за работодателем по предоставлению таким работающим гражданам выходного дня в летние дни со значительным превышением средней температуры для соответствующего месяца в соответствующем субъекте федерации», - отмечается в документе.

Согласно исследованиям Всемирной организации здравоохранения, болезни сердца и инсульт являются самыми распространенными причинами смертности в мире. Заболевания сердца могут обостряться в результате многих факторов, таких как курение, повышенная магнитная активность, жаркая погода.

Темы: Здоровье, Сердце и сердечно-сосудистые заболевания, Государственная Дума РФ
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Комментарии читателей
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21.06.2018, 14:09
Гость: Vlad

Хватит звиздеть о глобальном потеплении!
Ну нету его! Конечно, есть какие-то страны, в которых климат локально испортился. А у нас налицо похолодание: сегодня 21 июня, "макушка лета", полдень, а на улице только +19. Жесть!
21.06.2018, 13:00
Гость: Ray Bloom

Работодателям проще уволить больных.
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