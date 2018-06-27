Правительство отказалось от идеи продажи лекарств в обычных магазинах

09:01

Федеральные власти отказались от идеи разрешить продажу безрецептурных лекарств в продовольственных торговых сетях.

Как пишет газета «Коммерсант», правительство прекратило разработку соответствующего законопроекта. Отмечается, что по вопросу создания нормативного акта было доложено вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Представитель Голиковой рассказала, что в ходе общественного обсуждения законопроект получил множество отрицательных отзывов и Минпромторг сам обратился в правительство с предложением прекратить работу над документом.

Законопроект, предполагающий продажу безрецептурных лекарств в торговых сетях, был разработан в конце 2017 года Минпромторгом по поручению экс-первого вице-премьера Игоря Шувалова. Предполагалось, что эта мера повысит уровень доступности лекарств, а также простимулирует развитие конкуренции и приведет к снижению цен на отдельные категории лекарств.

Издание, со ссылкой на свои источники пишет, что фармацевтические компании связывают отмену разработки законопроекта с уходом из правительства Шувалова, который продвигал эту идею с 2014 года.

