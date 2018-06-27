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Правительство отказалось от идеи продажи лекарств в обычных магазинах

09:01 27.06.2018
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Федеральные власти отказались от идеи разрешить продажу безрецептурных лекарств в продовольственных торговых сетях.

Как пишет газета «Коммерсант», правительство прекратило разработку соответствующего законопроекта. Отмечается, что по вопросу создания нормативного акта было доложено вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Представитель Голиковой рассказала, что в ходе общественного обсуждения законопроект получил множество отрицательных отзывов и Минпромторг сам обратился в правительство с предложением прекратить работу над документом.

Законопроект, предполагающий продажу безрецептурных лекарств в торговых сетях, был разработан в конце 2017 года Минпромторгом по поручению экс-первого вице-премьера Игоря Шувалова. Предполагалось, что эта мера повысит уровень доступности лекарств, а также простимулирует развитие конкуренции и приведет к снижению цен на отдельные категории лекарств.

Издание, со ссылкой на свои источники пишет, что фармацевтические компании связывают отмену разработки законопроекта с уходом из правительства Шувалова, который продвигал эту идею с 2014 года.
 

Темы: Аптеки и лекарства в России, Лекарственное обеспечение в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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27.06.2018, 13:35
Гость: ANTON

В Америке во всех крупных продовольственных магазинах есть аптека на адрес которой выписывают рецепт и в зале есть лекарства для которых рецепт не требуется. Рецепт могут выдать на руки с указанием адреса аптеки или послать сообщением по интернету. Очень удобно,что по готовности из аптеки тебе обязательно позвонят,а также сообщат о последнем рефиле ,что нужно связаться с лечащим врачом.
27.06.2018, 13:01
Гость: Дмитрий

Верните Шувалова в Правительство хотя бы один здравомыслящий человек там будет, а то походу нынешний состав вообще ничего не соображают.
27.06.2018, 11:59
Гость: Влад 33

Во многих странах в продовольственных магазинах есть отделы, где в свободной продаже можно купить витамины, лекарства, и.. Мне кажется это нормальным, так как иногда Мамы выбегают быстро в магазин, где берут и продукты для ребёнка и микстуру от кашля или.... А кому это не понравилось? Или аптечная «мафия» жива!? Аптек в США например - масса.. Все национальности мира представляют свою продукцию .., но лишь соответствующие «ГОСТу « США , то есть прошедшие и подтверждённые ( разрешённые ) к продаже в Америке - продаются в Американских магазинах , а все остальные ( из России , Польши, Японии, и..) - где угодно, но только не с Американскими ( проверенными и разрешёнными в США ) лекарствами ... ( даже близко не лежат!)..
Американские лекарства - дороже остальных, поэтому каждый вправе выбирать то, что ему подходит..
Да, даже имея от врача рецепт, на какое-то дорогое лекарство, то работнике Американских аптек - созванивается с врачем, для подтверждения подленности рецепта( таблетки по цене 300-400$ и выше).. Инфа от моего знакомого врача в США .. Да, при получении полной пенсии в США (65 лет), государство, автоматически , предоставляет скидки на лекарства своим гражданам ( медикер называется данная программа) и человек оплачивает только 20% от стоимости .. Если же ты получил инвалидность, то государство оплачивает все мед расходы и больницы..( -Медикейт )..
Я бы - разрешил продажу лекарств ( без рецепта).. Это удобно людям!..
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