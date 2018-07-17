Российские льготники получат больше медикаментов

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Правительство выделило дополнительные 1,8 миллиарда рублей на лекарства для отдельных категорий российских граждан. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«Объем субвенций увеличен на 1,862 миллиарда рублей в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи», — говорится в сообщении.

Текст документа предложил Минздрав. По их данным, в первом квартале текущего года количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, увеличилось на 211,9 тысячи человек.

В больницы теперь будут поступать больше лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания. По данным «Газеты.ru», российские аптеки могут обязать информировать покупателей о наличии дешевых лекарств.