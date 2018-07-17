Россияне с ВИЧ пожаловались в ООН на дискриминацию и пытки

09:47

Сообщество людей, живущих с ВИЧ, подготовило доклад для 64-й сессии Комитета ООН против пыток. В нем сообщается об отказах пациентам с ВИЧ в России в доступе к антиретровирусной терапии и тестированию на иммунный статус и вирусную нагрузку.

Как подчеркивается в докладе, наиболее часто отказы получают люди, находящиеся под стражей, а также те, у кого нет постоянной регистрации в городе, где они проживают. Это, отмечают авторы документа, «основано на дискриминационных основаниях» и «приводит к ненужной боли и страданиям» людей с ВИЧ — то есть прямо нарушает положения Конвенции ООН против пыток.

Авторы доклада обращают внимание и на криминализацию ВИЧ-инфекции в России, в частности, на часть 1 статьи 122 УК РФ (заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ). «ВИЧ является единственным заболеванием, которое может привести к уголовному наказанию независимо от того, имела ли место фактическая передача ВИЧ-инфекции», — говорится в докладе.

По разным оценкам, в России с ВИЧ живут от 968 тысяч до 1,12 миллиона человек.