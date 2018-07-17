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Россияне с ВИЧ пожаловались в ООН на дискриминацию и пытки

09:47 17.07.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Сообщество людей, живущих с ВИЧ, подготовило доклад для 64-й сессии Комитета ООН против пыток. В нем сообщается об отказах пациентам с ВИЧ в России в доступе к антиретровирусной терапии и тестированию на иммунный статус и вирусную нагрузку.

Как подчеркивается в докладе, наиболее часто отказы получают люди, находящиеся под стражей, а также те, у кого нет постоянной регистрации в городе, где они проживают. Это, отмечают авторы документа, «основано на дискриминационных основаниях» и «приводит к ненужной боли и страданиям» людей с ВИЧ — то есть прямо нарушает положения Конвенции ООН против пыток.

Авторы доклада обращают внимание и на криминализацию ВИЧ-инфекции в России, в частности, на часть 1 статьи 122 УК РФ (заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ). «ВИЧ является единственным заболеванием, которое может привести к уголовному наказанию независимо от того, имела ли место фактическая передача ВИЧ-инфекции», — говорится в докладе.

По разным оценкам, в России с ВИЧ живут от 968 тысяч до 1,12 миллиона человек.  

Темы: Аптеки и лекарства в России, Здоровье, Профилактика и лечение ВИЧ
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Комментарии читателей
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17.07.2018, 15:11
Гость: Время Ч.

Это ж какие они там боли испытывают? От СПИДа боли будут когда загибаться от какой-нибудь инфекции будешь, да и то, это не рак , чтоб мучаться. Брехло сплошное.
17.07.2018, 11:49
Гость: Трамп

Сообщество людеи живущих с ВИЧ, подготовило доклад... Что за сообщество такое? Понимаю врачи инфекционисты накатали что-то в ООН. Подозрение, что это зеки из какои-то зоны. Да пес с ними. К врачам вернемся, даже к министерству здравоохранения России. Кто этои проблемои занимается в РФ, они или "сообщество" какое-то?
17.07.2018, 11:11
Гость: ГРАЖДАНИН

Больные проказой изолированы в лепрозории и петиции в ООН не пишут, и борцы за права человека молчат.
ВИЧ - это борьба популяции с теми, кто не дает потомства, что в природе закономерно. Гомосексуалисты не дают потомство, наркоманы если дают потомство, то не жизнеспособное.
Всех у кого ВИЧ в специальную резервацию.
Лечить их бесполезно, они неизлечимы
В СССР ВИЧ не было. Гомосексуалисты были изолированы, а наркотики в страну не везли. Валютой в стране не торговали, да и вывезти валюту из страны было нельзя.
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