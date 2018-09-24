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Возраст покупателей алкоголя в России могут поднять

10:28 24.09.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Одной из дополнительных мер по уменьшению потребления табака и алкогольной продукции может стать повышение возраста покупателей спиртного. Планку планируют поднять до 20-21 года, рассказала в интервью РИА «Новости» вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Специальный федеральный проект, связанный со здоровым образом жизни, существует в рамках нацпроекта «Демография». Им предусмотрены как меры по ограничению или отказу от табака и алкоголя, так и имеющие отношение к здоровому питанию, занятиям физкультурой и спортом.

«Несмотря на достигнутые результаты, цифры пока нас не устраивают», — заметил вице-премьер, затронув тему дополнительных мер касательно алкогольной и табачной продукции.

При этом, добавила Татьяна Голикова, речь о полном запрете не идет. При работе в данном направлении стоит учитывать международный опыт.

«Наверное, неслучайно многие страны, в том числе и наши соседи из СНГ, принимают решение о том, чтобы продавать алкоголь не с 18 лет, а с 20 или с 21 года», — подчеркнула Голикова.

По ее словам, в более раннем возрасте риск привыкания гораздо существеннее, а «дети просто губят свое здоровье».

Установление порога по продаже алкоголя в 21 год — одна из мер, которая может рассматриваться в пакете Минздрава по формированию здорового образа жизни, уточнила вице-премьер.

Темы: Россия, Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России
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Комментарии читателей
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24.09.2018, 13:30
Гость: если думать

не только о здоровье сегодняшнего поколения, но и будущем, то планку надо поднять до 25 лет или до рождения первого ребенка, чтобы здоровых больше рожали. государство со слабыми больными гражданами всегда будет зависимым.
24.09.2018, 11:22
Гость: Гость

Ну надо же как-то изображать заботу о народе. Устроить повсюду бесплатные стадионы, кружки и секции (как в СССР), чтобы людям было чем заняться - это дорого. Дать возможность способным и упорным детям и юношам бесплатно получить хорошее образование и достигнуть высоких позиций в обществе, чтобы мотивировать подростков не пить, а учиться и работать - да это ж фактически подрыв основ нынешнего государство и смертельная угроза для его "элиты"... Ну и остается - имитировать какую-то деятельность. Как, впрочем, и во всем остальном, кроме набивания своего кармана.
24.09.2018, 10:56
Гость: однозначно

Более заняться нечем,иных проблем в стране нет,наше высокоинтеллектуальное правительство их все решило.Я против пьянства,как среди взрослый,а тем более молодежи.Но мне кажется странным,что в 18 лет человеку можно дать в руки автомат и отправить на войну,он так сказать ,созрел для этого,а вот продать бутылку водки низзя!
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