Возраст покупателей алкоголя в России могут поднять

10:28

Одной из дополнительных мер по уменьшению потребления табака и алкогольной продукции может стать повышение возраста покупателей спиртного. Планку планируют поднять до 20-21 года, рассказала в интервью РИА «Новости» вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.

Специальный федеральный проект, связанный со здоровым образом жизни, существует в рамках нацпроекта «Демография». Им предусмотрены как меры по ограничению или отказу от табака и алкоголя, так и имеющие отношение к здоровому питанию, занятиям физкультурой и спортом.

«Несмотря на достигнутые результаты, цифры пока нас не устраивают», — заметил вице-премьер, затронув тему дополнительных мер касательно алкогольной и табачной продукции.

При этом, добавила Татьяна Голикова, речь о полном запрете не идет. При работе в данном направлении стоит учитывать международный опыт.

«Наверное, неслучайно многие страны, в том числе и наши соседи из СНГ, принимают решение о том, чтобы продавать алкоголь не с 18 лет, а с 20 или с 21 года», — подчеркнула Голикова.

По ее словам, в более раннем возрасте риск привыкания гораздо существеннее, а «дети просто губят свое здоровье».

Установление порога по продаже алкоголя в 21 год — одна из мер, которая может рассматриваться в пакете Минздрава по формированию здорового образа жизни, уточнила вице-премьер.