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Выборочная проверка состояния здоровья россиян станет ежегодной

08:22 27.11.2018
Пенсионерка на приеме у врача
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о ежегодном проведении наблюдения состояния здоровья россиян с 2019 года.

Как пишет РИА Новости, получаемая статистическая информация будет использоваться в ходе реализации нацпроекта "Демография".

"Федеральное статистическое наблюдение поведенческих факторов, влияющих на состояние здоровья населения, проводимое один раз в пять лет, заменено наблюдением состояния здоровья населения, которое будет проводиться ежегодно, начиная с 2019 года", — отмечается в документе.

"Проведение на регулярной основе выборочного федерального статистического наблюдения состояния здоровья населения обеспечит мониторинг оценки населением состояния своего здоровья; получение официальной статистики, используемой для расчета ожидаемой продолжительности здоровой жизни населения; получение официальной статистики о доле граждан, ведущих здоровый образ жизни; получение официальной статистики о доле населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения; мониторинг наркоситуации", — сказала вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, итоги такого наблюдения будет подводить, как и прежде, Росстат, только не раз в пять лет, а ежегодно.

"Результаты этой работы позволят правительству не только более ясно видеть общественную реакцию на проводимую социальную политику, но и корректировать направления национального проекта", — добавила Голикова.

Темы: Здоровье, Здравоохранение и медицина в России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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27.11.2018, 10:55
Гость: такс

Опять оптимизация и экономия
27.11.2018, 10:52
Гость: Наталья

Очередная ложь! Сейчас на диспансеризацию раз в три года никто не приглашает. Муж инвалид второй группы по инсульту - в поликлинике ни на каком учете он не стоит. Только мы сами ходим платно сдаем анализы, делаем все , что считаем нужным . В этом году наш год рождения попадает под диспансеризацию. Оказывается после семидесяти лет, согласно постановлению 869, не требуется маммография, не делают общий анализ крови, не делают анализ у мужчин на ПСА, делают только кровь на сахар и холестерин и можете сходить к офтальмологу.
Посмотрите постановление правительства 869. Очень интересно! Так что ни о какой выборочной проверке ежегодно не может быть и речи. Это малое, что сейчас входит в перечень диспансеризации, того гляди отменят.
27.11.2018, 10:10
Гость: Европеец

Сначала подумал, что в России будет как у нас - каждый год пройду серией обследований каждого сантиметра моего тела - кровь, ультразвук, эндоскопия, кардиограммы, ангиография, рентген и буду точно знать состояние здоровья.
А это только лапша на уши.
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