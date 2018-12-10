Почти 25% российских врачей получали указания навязывать платные услуги

14:50

Почти четверть медицинских работников сталкивались в 2018 году с неформальными распоряжениями руководства государственных клиник предлагать пациентам платные медицинские услуги, следует из данных опроса Общероссийский народного фронта, посвященного доступности медицинской помощи в России.

ОНФ опросил 4 тыс. медицинских работников, в том числе 3,5 тыс. врачей из 85 регионов. Опрос проводили с 26 октября по 5 ноября. На вопрос «Сталкивались ли вы с неформальными директивами руководства вашей медицинской организации о развитии и приоритете коммерческих медицинских услуг в 2018 году?» утвердительно ответили 24,5% медиков.

В отдельных регионах процент ответивших положительно значительно выше. Например, в Липецкой области такие директивы получили в 2018 году половина врачей и других медработников, в Мурманской и Вологодской — около 40%, пишет РБК.

На вопрос «Известны ли вам случаи навязывания дополнительных платных медицинских услуг пациентам?» утвердительно ответили 19,8% опрошенных.

Как пояснили в ОНФ, вопрос касался ситуаций, когда пациенту при получении бесплатной медицинской помощи навязывали платные анализы, исследования и т.д.