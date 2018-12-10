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Почти 25% российских врачей получали указания навязывать платные услуги

14:50 10.12.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Почти четверть медицинских работников сталкивались в 2018 году с неформальными распоряжениями руководства государственных клиник предлагать пациентам платные медицинские услуги, следует из данных опроса Общероссийский народного фронта, посвященного доступности медицинской помощи в России.

ОНФ опросил 4 тыс. медицинских работников, в том числе 3,5 тыс. врачей из 85 регионов. Опрос проводили с 26 октября по 5 ноября. На вопрос «Сталкивались ли вы с неформальными директивами руководства вашей медицинской организации о развитии и приоритете коммерческих медицинских услуг в 2018 году?» утвердительно ответили 24,5% медиков.

В отдельных регионах процент ответивших положительно значительно выше. Например, в Липецкой области такие директивы получили в 2018 году половина врачей и других медработников, в Мурманской и Вологодской — около 40%, пишет РБК.

На вопрос «Известны ли вам случаи навязывания дополнительных платных медицинских услуг пациентам?» утвердительно ответили 19,8% опрошенных.

Как пояснили в ОНФ, вопрос касался ситуаций, когда пациенту при получении бесплатной медицинской помощи навязывали платные анализы, исследования и т.д.

Темы: Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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10.12.2018, 21:08
Гость: Будте здоровы

Опросы не могут быть объективным критерием. Правильнее было бы сказать, что 25 % врачей признались, что получали указания навязывать платные услуги. Сколько на самом деле неизвестно, может быть все 100%.
10.12.2018, 20:52
Гость: Евг_Мед

В свое время рекомендации врачам вырабатывали В МАПО, а ныне указания дают страховые компании.
10.12.2018, 19:49
Гость: Гость

Вот когда врач говорит: "Этого анализа (операции, процедуры) нет в списке , оплачиваемом ОМС (и это правда, его там нет), вам придется его оплатить за свой счет. Или не платите, но без него мне трудно (невозможно) поставить точный диагноз или помочь вам.", это считается навязыванием? Врач эти списки оплачиваемых процедур и анализов не утверждает, а списки эти с каждым годом сокращаются. Вот как ему быть? Обходиться без нужных обследований, лечить наобум, пока болезнь сама наружу не вылезет? А если к тому времени уже поздно будет?
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