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Правительство РФ согласилось разрешить выращивание конопли и опийного мака

18:16 26.12.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Правительство РФ согласовало поправки в законодательство, позволяющие выращивать на территории России наркосодержащие растения для медицинских целей. Об этом сообщил ТАСС.

Как рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, право выращивать такие растения могут получить два предприятия. 

"Согласовали поправки в закон об обращении наркотических и психотропных веществ в части предоставления права государственным предприятиям производить не только субстанцию и готовые лекарственные формулы, но и выращивать наркосодержащие растения для обеспечения лекарственной безопасности нашей страны", - сказал Мантуров.

Мантуров отметил, что сейчас Россия закупает за рубежом почти 100% субстанции для обезболивающих лекарств, содержащих наркотики. В свою очередь министр здравоохранения Вероника Скворцова подчеркнула, что 9 из 10 стран, в которых производятся такие закупки, ввели санкции в отношении России.

В «Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации» внесены 11 наименований, включая коноплю и мак снотворный.

Темы: Борьба с наркоманией и алкоголизмом в России, Здравоохранение и медицина в России, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков
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Комментарии читателей
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27.12.2018, 00:22
Гость: гость

каждому гражданину по дальневосточному гектару для выращивания конопли и мака наконец то разбогатеем
26.12.2018, 22:46
Гость: Серёга

Это местные подсадные, у них работа такая - всегда говорить "чёрное", даже если оно "белое".
26.12.2018, 22:28
Гость: Ты по жизни такой?

Даже не знаешь, что имеется куча синтетических аналогов, которые могут производить на заводах (витамины, инсулин и пр. все искусственные). А лечить нужно проблему, а не ее проявления. Вот тут учОные бессильны, хотя откуда им взяться, когда остались одни манагеры?
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