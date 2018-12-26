Правительство РФ согласилось разрешить выращивание конопли и опийного мака

18:16

Правительство РФ согласовало поправки в законодательство, позволяющие выращивать на территории России наркосодержащие растения для медицинских целей. Об этом сообщил ТАСС.

Как рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, право выращивать такие растения могут получить два предприятия.

"Согласовали поправки в закон об обращении наркотических и психотропных веществ в части предоставления права государственным предприятиям производить не только субстанцию и готовые лекарственные формулы, но и выращивать наркосодержащие растения для обеспечения лекарственной безопасности нашей страны", - сказал Мантуров.

Мантуров отметил, что сейчас Россия закупает за рубежом почти 100% субстанции для обезболивающих лекарств, содержащих наркотики. В свою очередь министр здравоохранения Вероника Скворцова подчеркнула, что 9 из 10 стран, в которых производятся такие закупки, ввели санкции в отношении России.

В «Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации» внесены 11 наименований, включая коноплю и мак снотворный.