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Минздрав опроверг запрет на продажу табака после 2050 года

16:49 26.12.2018
Пачка сигарет
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Информация о том, что министерство здравоохранения России планирует запретить продажу табака после 2050 г., некорректно передана журналистами, заявили в пресс-службе Минздрава.

«С удивлением ознакомились с новостными сообщениями, в которых указывалось на то, что Минздрав России, якобы, выступает с инициативой запретить табак после 2050 г. В обоснование данного утверждения даются ссылки на проект концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в РФ», - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе уточнили, что проект концепции государственной политики противодействия потреблению табака в РФ действительно разработан министерством и направлен на согласование в федеральные органы власти. Проект к настоящему моменту поддержали Минспорт России, Минкульт России, Минпросвещения России, Росстат, ФНС.

«Вот, что дословно содержится в документе по данному вопросу: «В качестве целевых ориентиров при реализации мероприятий по снижению потребления табака в РФ на долгосрочную перспективу к 2050 г. должно стать снижение распространенности потребления табака среди населения до 5% и последующее рассмотрение вопроса о поэтапном выведении из оборота табачной продукции».

Таким образом, концепция не содержит утверждений о запрете табака с 2050 г. Она содержит существенно более важную вещь - стратегическую задачу снизить потребление табака через комплексные меры к 2050 г., а затем системно проработать вопрос того, каким образом табак поэтапно выводить из оборота.

В большинстве стран с развитым антитабачным законодательством используется именно такой подход. Борьба с табаком осуществляется не с целью борьбы с табаком: она должна иметь своей стратегический ориентир и понимание того, что пусть и в весьма отдаленном будущем, но табак должен перестать быть частью нашей жизни.

Очевидно, что в ближайшей перспективе это неосуществимо. Однако, если не ставить такой цели, то и достичь ее вряд ли получится», - подчеркнули в пресс-службе министерства.

Темы: Борьба с курением в России, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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26.12.2018, 18:04
Гость: Значит,

это правда.
26.12.2018, 17:27
Гость: ABCD

В 2007г Путин казал- что в России к 2055г "жизнь наладится".
Осталось чуток потерпеть. Потом будет ясно, обманул или нет.
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