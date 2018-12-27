Росздравнадзор выявил грубые нарушения в частной московской клинике

08:46

Росздравнадзор завершил проверку столичной клиники, где предположительно проводилась процедура клиторэктомия (т.н. "женское обрезание").

Как пишет "Интерфакс", в ходе проверки ведомство выявило грубые нарушения.

Отмечается, что на сайте клиники действительно предлагались услуги по клиторэктомии. При этом проведение данной операции в отношении несовершеннолетних девочек является грубейшим нарушением российского законодательства.

"Проведение такой операции в отношении малолетних девочек не допускается в соответствии с принципами законодательства об охране здоровья граждан. Принятие решения о подобном медицинском вмешательстве родителями или законными представителями несовершеннолетних может содержать признаки уголовно-наказуемого деяния", - отмечают в ведомстве.

Роспотребназдор выявил и другие административные нарушения. В частности в оказании услуг по прерыванию беременности и пластической хирургии. Так данные процедуры проводились в условиях стационара без соответствующей лицензии, а пластические операции проводил акушер-гинеколог без соответствующей квалификации по пластической хирургии.