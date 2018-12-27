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Росздравнадзор выявил грубые нарушения в частной московской клинике

08:46 27.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Росздравнадзор завершил проверку столичной клиники, где предположительно проводилась процедура клиторэктомия (т.н. "женское обрезание").

Как пишет "Интерфакс", в ходе проверки ведомство выявило грубые нарушения.

Отмечается, что на сайте клиники действительно предлагались услуги по клиторэктомии. При этом проведение данной операции в отношении несовершеннолетних девочек является грубейшим нарушением российского законодательства.

"Проведение такой операции в отношении малолетних девочек не допускается в соответствии с принципами законодательства об охране здоровья граждан. Принятие решения о подобном медицинском вмешательстве родителями или законными представителями несовершеннолетних может содержать признаки уголовно-наказуемого деяния", - отмечают в ведомстве.

Роспотребназдор выявил и другие административные нарушения. В частности в оказании услуг по прерыванию беременности и пластической хирургии. Так данные процедуры проводились в условиях стационара без соответствующей лицензии, а пластические операции проводил акушер-гинеколог без соответствующей квалификации по пластической хирургии. 

Темы: Здоровье, Здравоохранение и медицина в России, Роспотребнадзор
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Комментарии читателей
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27.12.2018, 11:01
Гость: Анатолий С

Как можно говорить о недостатках? За такие дела весь персонал клиники следовало бы расстрелять. Так как это не возможно, то отправить их всех в урановые рудники.
27.12.2018, 10:44
Гость: ha

С точки зрения курирующей клинику религии клиторотомия является делом богоугодным, так как связанные с данным органом явления отвлекают женщину от выпечки лаваша и ухода за 12 детьми. Удовольствие должен получать человек, т. е. мужчина, а женщина должна знать свое место.
27.12.2018, 10:36
Гость: Ray Bloom

Одни надзоры кругом и все хотят кушать.
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