]]> ]]>
Главная Туризм Новости

Названы самые распространенные болезни туристов во время новогоднего отдыха

14:21 30.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Туристы на отдыхе за рубежом в дни новогодних каникул чаще всего страдают от отравлений, инфекций и ЛОР-заболеваний, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу страховой компании ERV.

"В прошлогоднем новогоднем сезоне самыми распространенными страховыми случаями стали отравления, а также инфекционные и ЛОР-заболевания, которые чаще происходят с детьми. Кроме того было много обращений, связанных с травмами и ушибами - особенно от туристов в Юго-Восточной Азии, где самыми популярными средствами передвижения являются арендованные мотоциклы и мотобайки", - рассказали в ERV.

Всего за прошлые новогодние праздники в компании зафиксировали 3068 страховых случаев. "Это около 300 обращений в день, что выше среднего показателя в течение года на 50%", - отметили в ERV.

Также в компании назвали самые привлекательные новогодние направления для российских туристов.

"По числу проданных полисов страхования выезжающих за рубеж лидируют Таиланд, Вьетнам, Индонезия и ОАЭ. В рейтинг также вошли Латинская Америка и страны Карибского бассейна (Доминикана, Куба, Мексика). Замыкают топ-5 горнолыжные курорты и рождественские ярмарки Европы (Австрия, Франция, Андорра)", - сообщили в пресс-службе страховщика.

Темы: Здоровье, Российские туристы
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.