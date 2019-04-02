Первая в мире вакцина от аллергии на кошек появится в России в этом году

19:25

В России может появиться первая в мире вакцина против аллергии на кошек, пишет "Интерфакс".

Разработкой препарата занимаются специалисты Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова совместно с Венским медицинским университетом.

Как пишет агентство, для разработки вакцины в рамках проекта Cats Project созданы две лаборатории в России и Австрии.

По словам ученых, всего за все возможные виды аллергии на кошек отвечают восемь аллергенов. По сути, это протеины (белки), которые содержатся в шерсти, слюне, поте и продуктах жизнедеятельности животных. Предполагается, что новый препарат будет давать иммунитет ко всем этим аллергенам.

Предположительно вакцина может появиться уже в текущем году. Однако ей еще предстоит пройти токсикологические исследования, а затем и клинические. По самым оптимистичным прогнозам, на рынке вакцина может появиться через пять лет.

По данным специалистов, в России аллергия на кошек в явном или потенциальном виде есть у 50% детей, у которых может развиваться очень опасная симптоматика - вплоть да астмы, и даже летальных исходов.