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Первая в мире вакцина от аллергии на кошек появится в России в этом году

19:25 2.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В России может появиться первая в мире вакцина против аллергии на кошек, пишет "Интерфакс".

Разработкой препарата занимаются специалисты Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова совместно с Венским медицинским университетом. 

Как пишет агентство, для разработки вакцины в рамках проекта Cats Project созданы две лаборатории в России и Австрии.

По словам ученых, всего за все возможные виды аллергии на кошек отвечают восемь аллергенов. По сути, это протеины (белки), которые содержатся в шерсти, слюне, поте и продуктах жизнедеятельности животных. Предполагается, что новый препарат будет давать иммунитет ко всем этим аллергенам.

Предположительно вакцина может появиться уже в текущем году. Однако ей еще предстоит пройти токсикологические исследования, а затем и клинические. По самым оптимистичным прогнозам, на рынке вакцина может появиться через пять лет.

По данным специалистов, в России аллергия на кошек в явном или потенциальном виде есть у 50% детей, у которых может развиваться очень опасная симптоматика - вплоть да астмы, и даже летальных исходов.

Темы: Вакцинация, Новые лекарства и их перспективы
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Комментарии читателей
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02.04.2019, 22:51
Гость: Сибиряк

Эх, скорей бы уже придумали вакцину от аллергии на стерхов. Жить не дают.
02.04.2019, 21:55
Гость: Гость

А от аллергии на чиновников когда?
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