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Правительство РФ подготовило законопроект о здоровом питании

19:19 3.04.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Правительство РФ подготовило законопроект об "идеологии здорового питания", пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление вице-премьера Татьяну Голикову.

По ее словам кабинет министров может внести его в парламент уже к середине лета. "Впервые начинаются мероприятия, связанные с переходом на здоровое питание. Нам предстоит законодательно урегулировать идеологию здорового питания, в связи с чем подготовлен соответствующий проект федерального закона, который, мы надеемся, в весеннюю сессию будет внесен в Государственную думу", - заявила Голикова.

Она напомнила, что председатель правительства Дмитрий Медведев закрепил полномочия по контролю качества продуктов питания за Роспотребнадзором.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что больше половины смертей в России связано с приемом некачественной пищи и неправильным питанием. "Около 63% смертей в России связаны с алиментарно-зависимыми заболеваниями, а распространенность ожирения среди женщин в 2-2,5 раза выше, чем среди мужчин", - говорилось в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Согласно данным Роспотребнадзора, "высокий уровень потребления сахара, насыщенных жирных кислот, соли ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной гипертонии, сахарного диабета".

В свою очередь министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что выбор россиянами продуктов питания нерационален и что мужчины стали вдвое больше страдать ожирением. Она отметило, что в России "абдоминальное ожирение отмечается более чем у двух третей обследованных". "В возрасте 35-40 лет ожирением страдают 27% мужчин и 25% женщин, а в возрасте 55-64 года - 36% и 52% соответственно. Двукратный рост распространенности ожирения у мужчин с 12 до 27%", - сказала Скворцова.

Она добавила, что фастфудом питается каждый пятый россиянин, особенно жители мегаполисов.

Темы: Законотворческая деятельность в России, Питание и диеты, Здравоохранение и медицина в России, Министерство здравоохранения РФ, Правительство России
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
03.04.2019, 21:39
Гость: ВЛАД

Непонятно, а зачем некачественные продукты допускаются на полки магазинов?
03.04.2019, 21:27
Гость: такс

А можно мне как пенсионеру хотя бы не здоровое питание
03.04.2019, 21:02
Гость: ВВВ

Чё название-то статейки обрезали?
"Правительство РФ подготовило законопроект о здоровом питании на 3500 руб. в месяц"
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