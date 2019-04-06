У терапевта в подмосковной больнице произошел нервный срыв

14:20

Врач-терапевт из Центральной районной больницы Балашихи переутомилась во время приема: у женщины случился нервный срыв. Доктор выбежала в коридор и устроила истерику, сообщает издание «Подмосковье сегодня».

Во время приема больных врач выбежала в коридор и закатила истерику. «Вы не имеете права меня здесь удерживать, ущемлять мои права! Мне работать до 70 лет! Вы все подохнете, а я все помощь буду оказывать», - единственное, что можно разобрать среди криков.

Женщину пытались успокоить сотрудники больницы и пациенты. Спустя несколько минут терапевт успокоилась и вернулась к работе.

В Министерстве здравоохранения Московской области уже обратили внимание на инцидент.

«Врач в целом характеризуется с положительной стороны, – сообщили в ведомстве. – Многие пациенты неоднократно высказывали слова благодарности в ее адрес. Случай, произошедший 2 апреля, стал причиной нервного переутомления и не имел отношения к пациентам больницы. Приносим свои извинения за коллегу. Случившемуся будет дана оценка на служебном совещании коллектива больницы».