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У терапевта в подмосковной больнице произошел нервный срыв

14:20 6.04.2019

Врач-терапевт из Центральной районной больницы Балашихи переутомилась во время приема: у женщины случился нервный срыв. Доктор выбежала в коридор и устроила истерику, сообщает издание «Подмосковье сегодня».

Во время приема больных врач выбежала в коридор и закатила истерику. «Вы не имеете права меня здесь удерживать, ущемлять мои права! Мне работать до 70 лет! Вы все подохнете, а я все помощь буду оказывать», - единственное, что можно разобрать среди криков.

Женщину пытались успокоить сотрудники больницы и пациенты. Спустя несколько минут терапевт успокоилась и вернулась к работе.

В Министерстве здравоохранения Московской области уже обратили внимание на инцидент.

«Врач в целом характеризуется с положительной стороны, – сообщили в ведомстве. – Многие пациенты неоднократно высказывали слова благодарности в ее адрес. Случай, произошедший 2 апреля, стал причиной нервного переутомления и не имел отношения к пациентам больницы. Приносим свои извинения за коллегу. Случившемуся будет дана оценка на служебном совещании коллектива больницы».

Темы: Московская область, Здравоохранение и медицина в России
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Комментарии читателей
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06.04.2019, 23:48
Гость: пациент

Что врачи перегружены и превращены в автомат пропускающий пассажиров в метро не знает только Путин Владимир Владимирович. Может и знает, но прикидывается, что не в курсе. Да и кому там докладывать. В принципе Скворцова обязана была бы доложить истинное положение дел, но я понял, что она стервятница. За свое место готова все поклевать и пациентов и врачей.
06.04.2019, 23:24
Гость: паарацельс

это обычное дело))
недавно был на приёме у терапевта - всё то же самое только в меньшем масштабе))
смысл её спича заключался в том, что мне ещё жить и жить, а она скоро тут подохнет))
хотя она и на 15-20 лет меня моложе)))
06.04.2019, 23:21
Гость: Всем доброго времени суток.

Это каком учебном заведении таким оборотам речи учат ? Испаганили русский язык. Русских классиков читай......
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