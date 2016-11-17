Парковка в Москве подорожает до 300 тысяч рублей

Со 2 декабря увеличиваются цены на почасовую парковку и на парковочные абонементы



© KM.RU, Александра Воздвиженская

Со 2 декабря 2016 года, согласно постановлению правительства Москвы, увеличиваются цены как на почасовую парковку, так и на парковочные абонементы, самый простой из которых, позволяющий месяц хранить машину в зоне между ТТК и Садовым кольцом, подорожает до 15 тысяч рублей (почти в два раза).

Что касается самого дорого годового абонемента, который позволяет парковаться везде, то его стоимость теперь составит 300 тысяч руб. Также отменяется действие абонементов в новой зоне с тарифом в 200 рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Так называемая зона повышенного тарифа (200 рублей в час) включает в себя 133 улицы в центре Москвы. В частности, это улицы Малая Бронная, Маросейка, Неглинная, Петровка, Пятницкая, Чистопрудный бульвар и другие. В этой зоне владельцы абонементов теперь будут обязаны оплатить парковку на общих основаниях.

Напомним, ранее абонементы не действовали только в парковочной зоне у «Москва-Сити».

Также будут повышены цены на сами абонементы.

Зона 1: все платные парковки на территории Москвы.

Стоимость месячного абонемента увеличится с 25 до 30 тысяч рублей, а годовой абонемент подорожает до 300 тысяч рублей (ранее стоил 250 тысяч рублей).

Зона 2: все платные парковки в зоне от внешней стороны Бульварного кольца до ТТК, на самом ТТК, а также в дополнительных парковочных зонах за пределами ТТК.

Ранее такой месячный абонемент стоил 12 тысяч рублей, теперь он будет стоить 20 тысяч рублей. Годовой абонемент - 200 тысяч рублей (ранее - 120 тысяч рублей).

Зона 3 включает в себя все платные парковки в зоне от внешней стороны Садового кольца до ТТК, на самом ТТК, а также в дополнительных парковочных зонах за пределами ТТК. Новая стоимость месячного абонемента составит 15 тысяч рублей (ранее стоил 8000 рублей), а годовой абонемент подорожает с 80 до 150 тысяч рублей.

Еще одним нововведением является повышение тарифов для грузовых автомобилей массой более 1,5 тонны, которые владельцы размещают на специальных грузовых парковках.

В настоящее время для них действуют следующие тарифы: 40 рублей за первые 30 минут (далее 1000 руб/час) в зоне Бульварного кольца, 30 рублей за первые 30 минут (далее 1000 руб/час) в зоне от Бульварного до Садового кольца. Со 2 декабря текущего года для грузовиков будут действовать такие же тарифы, что и для автомобилистов (40-200 руб/час, а с 31-й минуты - 1000 руб/час). Фактически это означает, что часовая стоянка грузовика в зоне повышенного тарифа в центре Москвы обойдется владельцу в 1200 рублей. Аналогичное правило будет теперь распространяться и на владельцев автобусов, для которых также вводятся специальные автобусные парковочные места.