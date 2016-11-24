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В Сети появились эскизы новых автомобильных номеров

13:28 24.11.2016

В сети появились изображения новых автомобильных номеров.


Фото с сайта carscope.ru

Предположительно, данные эскизы могут стать основой для новых номеров зарегистрированных в России автомобилей, а также мотоциклов и спецтехники.

Также новые госномера предложено оснастить микрочипами, а для их изготовления использовать не металлические, а пластиковые таблички.

В настоящее время рассматриваются разные варианты эскизов, в том числе возможен перенос кода региона из правой части номера налево, также его могут внести в основное поле или вовсе от него отказаться.

Напомним, ранее стало известно, что в России могут ввести новые автомобильные и мотоциклетные номера.

Темы: Автоновости, Вопросы получения номерных знаков
Источник: CARscope.ru
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Комментарии читателей
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24.11.2016, 20:38
просто

не знают уже чем заняться и куда деньги тратить
24.11.2016, 18:18
К

"Новые госномера предложено оснастить микрочипами" - вымогатели от нанотехнологий.
24.11.2016, 17:46
1

Что за вброс? Это же пеинт на коленке за 10 минут.
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