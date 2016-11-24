В Сети появились эскизы новых автомобильных номеров

В сети появились изображения новых автомобильных номеров.



Фото с сайта carscope.ru

Предположительно, данные эскизы могут стать основой для новых номеров зарегистрированных в России автомобилей, а также мотоциклов и спецтехники.

Также новые госномера предложено оснастить микрочипами, а для их изготовления использовать не металлические, а пластиковые таблички.

В настоящее время рассматриваются разные варианты эскизов, в том числе возможен перенос кода региона из правой части номера налево, также его могут внести в основное поле или вовсе от него отказаться.

Напомним, ранее стало известно, что в России могут ввести новые автомобильные и мотоциклетные номера.