В Сети появились эскизы новых автомобильных номеров
В сети появились изображения новых автомобильных номеров.
Фото с сайта carscope.ru
Предположительно, данные эскизы могут стать основой для новых номеров зарегистрированных в России автомобилей, а также мотоциклов и спецтехники.
Также новые госномера предложено оснастить микрочипами, а для их изготовления использовать не металлические, а пластиковые таблички.
В настоящее время рассматриваются разные варианты эскизов, в том числе возможен перенос кода региона из правой части номера налево, также его могут внести в основное поле или вовсе от него отказаться.
Напомним, ранее стало известно, что в России могут ввести новые автомобильные и мотоциклетные номера.