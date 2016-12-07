Kia Sorento Prime - большой, удобный, семейный

Этот заголовок мог бы спокойно сойти и за итоговый вывод про автомобиль, но все по порядку

Сегодня у нас на тесте Kia Sorento Prime. Внесём ясность!

На рынке России в данный момент продаются две модели Sorento одновременно. 2-го и 3-го поколения. И приставку Prime 3-е поколение получило только на территории России.

Объяснение простое: выпуск 2-го поколения относительно недавно было налажено в Калининграде и имеет неплохой спрос. Поэтому в KIA решили оставить на рынке обе модели, а чтобы не было путаницы, добавить Prime в название Sorento нового поколения.

С намёком на Премиум

Забудьте про прежний Sorento. Prime – это абсолютно новая модель, без малейшего намека на ресталинг. Построена на новой платформе, свежий респектабельный дизайн от Питера Шрайера, новые подрамники, улучшена подвеска, расширена функциональность и автомобиль получил новейший современный интерьер.

Prime заметно подрос в длину и ширину. Увеличилась колесная база.

Длина - 4780 мм

Ширина - 1890 мм

Высота - 1690 мм

Колесная база - 2780 мм

Для сравнения II поколение:

Длина - 4685 мм

Ширина - 1885 мм

Высота - 1745 мм

Колесная база - 2700 мм

Высота уменьшилась, но в основном за счёт более компактных релингов на крыше. Пространства над головами в салоне не стало меньше.

А вот увеличенная колесная база позволила разместить третий ряд кресел и обеспечила простор для пассажиров второго ряда.

Новая фирменная решетка KIA , адаптивный ксенон, светодиодные дневные ходовые огни.

Габариты и стоп-сигналы также на светодиодах.

Огромная панорамная крыша добавляет света и пространства в салон.

Достаточно постоять рядом 2-3 секунды (с брелком в кармане) и дверь багажника откроется сама. Удобно и без лишних движений ногами-руками.

За время теста сбоев в открытии пятой двери не зафиксировано.

Снова вспоминаем слово Премиум, очутившись внутри салона

Здесь большой шаг вперед. Приятно выглядит и также приятно тактильно. Обилие мягкого пластика. Эргономика также на высоте.

Отличный удобный руль с кругляшом в центре. Есть подогрев. Удобные кнопочки-крутилки-джойстики. Приятно трогать и управлять. Современная и хорошо читаемая панель приборов. Центральная его часть – это ЖК дисплей. На него выводятся шкала спидометра и данные бортового компьютера. Графика и прорисовка на очень хорошем уровне. По бокам аналоговые стрелки тахометра и указателей температуры и уровня топлива.

В топовых версиях Sorento Prime оснащен современным мультимедийным комплексом Infinity. Здесь есть всё: большой 8-ми дюймовый тач-дисплей, навигация, голосовое управление, множество настроек, поддержка большого количества аудиоформатов, радио. На экран выводится изображение с внешних камер по кругу. Без проблем дружит с смартфонами. Хорошо звучит, особенно в комплектациях с 9 динамиками и сабвуфером. И главное! Все работает быстро, без тормозов и имеет простое логичное меню. Что еще нужно от головного устройства в автомобиле? Даже не к чему придраться.

Очень удобная компоновка блока управления климатом. Удобные крутилки, четкие кнопки, все на виду. Ниже ряд кнопок управления подогревом-вентиляцией сидений. Еще ниже, в нише, разъемы питания и USB.

Поругать: в наличии только один разъем USB, второй у задних пассажиров. В центральном боксе разъемов нет. Но зато оба разъема позволяют заряжать гаджеты.

В блоке кнопок около селектора АКПП расположены клавиши управления парктроником, электронным ручником, системой кругового видеообзора и выбора режима движения. А для топовых комплектаций также клавиша активации помощи при парковке.

Все стекла имеют авторежим. Есть память электрорегулировок сиденья водителя. Вставки под дерево и алюминий выглядят цельно в интерьере.

Море пространства для пассажиров второго ряда. Центральный тоннель отсутствует – здесь ровный пол. Кресла имеют продольные регулировки. Сами кресла вполне удобны для дальних поездок. Есть обогрев.

Любуйся небом и красотами природы. И кстати, передняя часть открывается.

Поругать: шторка и люк управляются одной кнопкой-джойстиком. Поначалу неудобно и непонятен алгоритм. Нужно привыкать.

Солнцезащитные шторки пассажирам второго ряда и…

отдельный блок управления обдувом для 3-го ряда.

Третий ряд вполне просторен для небольших людей.

Вариантов трансформации салона множество. Можно делать из салона или со стороны багажника.

Складываем оба ряда кресел и получаем ровный пол и 1662л полезного объема.

С поднятым вторым рядом у нас в распоряжении достойные 605л.

Если Вы путешествуете всемером, для багажа останется примерно 200л.

Зато есть такая удобная ниша для инструментов и мелачёвки.

Запаска обитает под днищем.

Уплотнитель на нижней кромке двери предохраняет пороги и одежду пассажиров от грязи

Двигатели и трансмиссия

У нас Sorento Prime предлагается с двумя моторами: дизельный 2,2 литра мощностью 200 л.с., и бензиновым V6 объемом 3,3 литра и мощностью 250 л.с. Оба мотора выпускаются не первый год и хорошо себя зарекомендовали в плане надежности. Оба варианта предлагаются в паре с 6-ти ступенчатой классической гидротрансформаторной АКПП. К этой коробке также нет серьезных нареканий в плане надежности и четкости работы. Почаще меняйте и заливайте качественное масло и проблем коробка не доставит.

2,2 турбодизель, 200 л.с, 441 н.м.

В движении

Здесь обычно пишут про подвеску, про остроту и четкую обратную связь в нулевом положении руля и прочее прочее.

Напишем так. Данный автомобиль полностью отвечает своим основным задачам. Комфортные городские поездки, дальние путешествия всей семьей, за город, на природу. Остроты и обратной связи на руле вполне достаточно для комфортного управления этим автомобилем в различных дорожных условиях. Это не спортивный кроссовер, но этого и не требуется. Запаса мощности обеих двигателей хватает для любых маневров. Подвеска хорошо отрабатывает неровности, минимально тревожа комфорт пассажиров. Шумоизоляция на уровне, в салоне можно разговаривать, не напрягая голос. Курсовая устойчивость также на хорошем уровне. АКПП лишний раз о себе не напоминает и это отлично, она работает четко и достаточно быстро. К тормозам вопросов нет, если не часто и не в пол. Иначе их эффективность немного падает. Кресла удобны для дальних поездок, имеют неярко выраженную, но достаточную боковую поддержку.

Есть волшебная клавиша Drive Mode, которая меняет алгоритм работы трансмиссии, усилителя руля и отклик на педаль газа. В режиме Спорт получаем более быстрый отклик на газ, а также рулевой колесо наливается спортивной тяжестью (правда остроты это ему не прибавляет, но может оно и к лучшему).

На дизеле минимальный расход на трассе, который удалось получить на дальнем расстоянии, составил 6,8 л/100км. В городе около 10 л. У бензинового мотора эти показатели будут на 3 - 5 л выше.

Полный привод реализован электрогидравлической муфтой Dynamax. Данная муфта не склонна к быстрому перегреву, достаточно надежна и работает быстро, подключая задние колеса при пробуксовке передних. С диагональным вывешиванием на сухой покрытии Sorento справляется неплохо. Но стоит помнить, что дорожный просвет 185 мм, длинная база и длинные передние и задние свесы не располагаю к покорению серьезного бездорожья.

Про цены

В самой простой комплектации 2.2 D AT AWD Luxe Sorento Prime предлагается на сегодня (декабрь 2016) за 1 149 900 р.

И в ней уже будет много чего полезного: все необходимые современному автомобилю системы активной безопасности, 17-ти дюймовые колесные диски, салон из перфорированной экокожи, ксеноновые фары, обогревы руля, сидений, зеркал, рулевого колеса и лобового стекла, камера заднего вида, парковочные радары, навигация и еще ряд опций. Самая богатая комлектация Kia Sorento Prime GT line составляет 2 659 900 рублей.

И да, это 2 659 900 р.

И да, это на 500 000р. дороже предыдущей модели Sorento

Но оно, пожалуй, того стоит.

Вы получаете большой комфортный автомобиль, семиместный, с мощными двигателями, с полным приводом, до предела напичканный опциями и технологиями, безопасный, современный.

Кто конкуренты?

Прямой он один и это Hyundai Grand Santa Fe.

Другие конкуренты либо существенно дороже в аналогичной комплектации, либо не имеют дизельных двигателей в линейке.

Среди них можно назвать: Toyota Highlander ; Ford Explorer ; Nissan Pathfinder

Плюсы: Комфорт, просторный салон, мощные двигатели, богатое оснащение.

Минусы: С большой натяжкой – это цена.