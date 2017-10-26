В ЛДПР предложили обязать киргизов получать российские права

Депутаты фракции ЛДПР намерены внести на рассмотрение Госдумы поправку, согласно которой граждане Киргизии смогут работать в РФ в сфере перевозок только при наличии у них российских водительских прав.

Авторами инициативы выступили вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, сообщает РИА «Новости».

Лебедев напомнил, что несколько месяцев назад президентом России Владимиром Путиным был подписан закон, разрешающий гражданам Киргизии водить транспорт в РФ, имея национальные права. Он пояснил, что закон был принят из политических соображений, так как русский язык является в Киргизии вторым национальным.

Однако власти Киргизии объявили национальным праздником день восстания против России По мнению депутатов, столь недружественный шаг нивелирует политические мотивы, по которым принимался упомянутый закон.

«Поэтому поправку надо убрать, пусть киргизы сдают экзамен и получают водительское удостоверение российского образца», - цитирует парламентария агентство.

Ранее стало известно, что в Киргизии переименовали День Октябрьской революции 7 ноября в День истории и памяти предков. В указе президента Алмазбека Атамбаева отмечено, что это было сделано «в целях объективной исторической оценки национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, Февральской и Октябрьской революций 1917 года…»

