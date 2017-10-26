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В ЛДПР предложили обязать киргизов получать российские права

20:57 26.10.2017
Фото с сайта rus.kg
Фото с сайта rus.kg
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Депутаты фракции ЛДПР намерены внести на рассмотрение Госдумы поправку, согласно которой граждане Киргизии смогут работать в РФ в сфере перевозок только при наличии у них российских водительских прав.

Авторами инициативы выступили вице-спикер нижней палаты парламента Игорь Лебедев и Ярослав Нилов, сообщает РИА «Новости».

Лебедев напомнил, что несколько месяцев назад президентом России Владимиром Путиным был подписан закон, разрешающий гражданам Киргизии водить транспорт в РФ, имея национальные права. Он пояснил, что закон был принят из политических соображений, так как русский язык является в Киргизии вторым национальным.

Однако власти Киргизии объявили национальным праздником день восстания против России По мнению депутатов, столь недружественный шаг нивелирует политические мотивы, по которым принимался упомянутый закон.

«Поэтому поправку надо убрать, пусть киргизы сдают экзамен и получают водительское удостоверение российского образца», - цитирует парламентария агентство.

Ранее стало известно, что в Киргизии переименовали День Октябрьской революции 7 ноября в День истории и памяти предков. В указе президента Алмазбека Атамбаева отмечено, что это было сделано «в целях объективной исторической оценки национально-освободительного восстания и трагических событий 1916 года, Февральской и Октябрьской революций 1917 года…»
 

Темы: Россия, Киргизия, Отношения России с республиками бывшего СССР, Государственная Дума РФ, Партия ЛДПР
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Комментарии читателей
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27.10.2017, 08:10
Гость: "Если

хочешь сделать человеку хорошее, готовься к неприятностям" (с)народная мудрость
27.10.2017, 08:00
Гость: Жил с киргизами

много лет.Самая отсталая и по экономике и по моральным качествам киргизов республика Средней Азии.Соседи азиаты относятся к ним с презрением и не доверяют вчерашним угонщикам скота,сохранившим этот менталитет через все годы СССР до наших дней.Там покупается буквально все,Надо права,плати и получай.У меня была машина,подходил срок техосмотра,я ехал в Республиканское ГАИ,платил шестерке 100 сомов и получал справку.Однажды шестерка заболел,я зашел в первый попашийся кабинет с надписью начальник чего то,сидит старлей.Он меня видит первый раз и я его то же.Даю набор документов и справок с вложенными 100 сомов,прошу помочь.Воспринял спокойно,оставил в своем кабинете и через полчаса я имел справку.Это не анекдот,быль.Вернулся в россию,а тут такие заморочки.В конце концов все таки взяли взятку,но через цепочку посредников.Все таки цивилизация,стоит дороже,кормится цепочка людей,делается более скрытно.Но получение прав реально в России строже.Так что партия клоуна Жирика правильно ставит вопрос.
27.10.2017, 07:50
Гость: ник

Отдаляются братские республики а большевики например боролись против отделения Средней Азии, в отличие от Единой России.
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