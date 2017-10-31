Путин подписал закон о повышении штрафов за отказ пропустить пешехода

Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов для водителей за отказ пропустить пешеходов и велосипедистов, пишет РИА Новости.

Согласно документу, за отказ пропустить пешехода или велосипедиста водителю грозит административный штраф от 1500 до 2500 рублей. Ранее штраф составлял 1500 рублей.

Отмечается, что во время рассмотрения данного законопроекта, ряд депутатов обратили внимание на то, что после увеличения штрафа в 2013 году пешеходы стали вести себя на переходах легкомысленно. В частности, перестали обращать внимание на безопасность маневра, тогда как рядом может оказаться автомобиль, тормозной путь которого несколько десятков метров.

Ранее предлагалось создать зоны так называемого «успокоенного движения», где пешеходы могут переходить проезжую часть в любом месте, а автомобили должны ехать со скоростью 10-20 км/ч.

По данным правительства, количество дорожно-транспортных происшествий в 2017 году снизилось на 6,1%, число погибших на дорогах уменьшилось почти на 10%.