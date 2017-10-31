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Путин подписал закон о повышении штрафов за отказ пропустить пешехода

16:45 31.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов для водителей за отказ пропустить пешеходов и велосипедистов, пишет РИА Новости.

Согласно документу, за отказ пропустить пешехода или велосипедиста водителю грозит административный штраф от 1500 до 2500 рублей. Ранее штраф составлял 1500 рублей.

Отмечается, что во время рассмотрения данного законопроекта, ряд депутатов обратили внимание на то, что после увеличения штрафа в 2013 году пешеходы стали вести себя на переходах легкомысленно. В частности, перестали обращать внимание на безопасность маневра, тогда как рядом может оказаться автомобиль, тормозной путь которого несколько десятков метров.

Ранее предлагалось создать зоны так называемого «успокоенного движения», где пешеходы могут переходить проезжую часть в любом месте, а автомобили должны ехать со скоростью 10-20 км/ч.

По данным правительства, количество дорожно-транспортных происшествий в 2017 году снизилось на 6,1%, число погибших на дорогах уменьшилось почти на 10%.

Темы: Россия, Проблемы пешеходов на дорогах, Штрафы и санкции за нарушения ПДД
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Комментарии читателей
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31.10.2017, 18:46
Гость: Фрол.

Он лучше бы подписал закон о переподчинении ЦБ государству. Суверенизация страны это не только должны быть слова, но и реальные дела. Сам не можешь, тогда найди достойного русского преемника, и не троцкиста и не космополита как всегда. Нужно действовать и не озираться по сторонам. А так самое настоящее болото, когда ты боишься их, а они боятся тебя.
31.10.2017, 18:44
Гость: николя

медведь чижика съел!
или как в анекдоте: Вань, поставь чайник!...
:)
31.10.2017, 18:18
Гость: Тульский безлимит

Дятлы воткнут наушники в уши и как буратино топают,потом в инвалидном кресле музыки слушают.А некоторые сами под колеса бросаются ,работают в паре с гаишниками.На переходах количество наездов резко возросло,это как естественный отбор ,отсев дебилов.Жаль только водителей,они не виноваты.И еще нужно сделать штраф для пешеходов 5000 руб.,а то они бегают по дороге где хотят и ничего на них не действует.
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