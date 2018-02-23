На Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге столкнулись 14 автомобилей, при этом пострадали три человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу и области.

ДТП произошло в 7:30 утра на 101-м километре внешнего кольца КАД. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, двое других — в состоянии средней степени тяжести.

В свою очередь на сайте Городской сети информирования и взаимопомощи "Мегаполис" сообщается, что всего столкнулись 14 транспортных средств, из которых 7 грузовиков и 7 легковушек, 3 грузовика перекрыли все полосы. Движение на этом участке дороги ограничено, автомобили пропускают через Рябовское шоссе. Проводится проверка.

Ранее сообщалось о еще одной аварии на КАД — на 105-м километре столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, один человек погиб, еще двое пострадали.