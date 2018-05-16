Десятки байкеров стали первыми нарушителями ПДД на Крымском мосту

Несколько десятков участников мотопробега в честь запуска движения по Крымскому мосту нарушили правила дорожного движения и остановились на арочном пролёте для селфи. Ранее о недопустимости остановок на мосту неоднократно напоминали различные службы.

В мотопробеге приняли участие около тысячи байкеров. Они выехали двумя колоннами из Керчи и Тамани и одними из первых преодолели Керченский пролив, сообщает "Крыминформ".

Ранее лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный как Хирург, сообщал, что байкерам пришлось отказаться от первоначальных планов остановить две колонны на Крымском мосту и провести небольшой флешмоб из-за требований безопасности.

Уже после селфи-сессии мотоциклистов в разговоре с РБК Залдастанов сообщил, что лично дал слово местным властям, что две колонны байкеров не будут останавливаться на мосту. «Две колонны из тысячи мотоциклистов поехали навстречу друг другу по мосту, проехали мимо и добрались до берегов», — заявил глава «Ночных волков». Что же касается остановившихся, то Залдастанов объяснил, что «за всеми уследить не могли».

Торжественная церемония открытия транспортного перехода через Керченский пролив состоялась 15 мая.