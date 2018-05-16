]]> ]]>
Главная Авто Новости

Десятки байкеров стали первыми нарушителями ПДД на Крымском мосту

16:08 16.05.2018

Несколько десятков участников мотопробега в честь запуска движения по Крымскому мосту нарушили правила дорожного движения и остановились на арочном пролёте для селфи. Ранее о недопустимости остановок на мосту неоднократно напоминали различные службы.

В мотопробеге  приняли участие около тысячи байкеров. Они выехали двумя колоннами из Керчи и Тамани и одними из первых преодолели Керченский пролив, сообщает "Крыминформ".

Ранее лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, известный как Хирург, сообщал, что байкерам пришлось отказаться от первоначальных планов остановить две колонны на Крымском мосту и провести небольшой флешмоб из-за требований безопасности.

Уже после селфи-сессии мотоциклистов в разговоре с РБК Залдастанов сообщил, что лично дал слово местным властям, что две колонны байкеров не будут останавливаться на мосту. «Две колонны из тысячи мотоциклистов поехали навстречу друг другу по мосту, проехали мимо и добрались до берегов», — заявил глава «Ночных волков». Что же касается остановившихся, то Залдастанов объяснил, что «за всеми уследить не могли».

Торжественная церемония открытия транспортного перехода через Керченский пролив состоялась 15 мая. 

Темы: Крым, Правила дорожного движения
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.05.2018, 21:05
Гость: Юляша

Тебе на такой "мопед" лет 300 корячиться,господин власовец.Тебя,видно,и новый мост не радует ?А может ты бендеровец ?
16.05.2018, 20:14
Гость: Александр

В. В. Путин получил права категории С еще 20 лет назад!
16.05.2018, 19:46
Гость: Байкерам можно.

Они Скрепу Шаговой Доступности везут населению.
Непонятно почему ещё Залдастанову мигалку не разрешили на мопед поставить?
Все комментарии (6)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.