]]> ]]>
Главная Авто Новости

МВД опубликовало видео допроса таксиста, сбившего людей в центре Москвы

10:29 17.06.2018
Фото: ЦОДД
Материалы по теме:

ГУ МВД России по Москве опубликовало видео допроса таксиста, который накануне выехал на тротуар в центре Москвы на улице Ильинка и наехал на пешеходов.

По уточнённым данным, пострадали семь человек: два мексиканца, по двое граждан Азербайджана и России и один украинец.

Водитель такси рассказал, что он не спал 20 часов, а до этого спал всего около трех часов. Он заверил, что вообще не пил, был трезв и наехал на пешеходов не специально,  а перепутал педали газа и тормоза. 

Также стало известно, что таксист имел водительское удостоверение, выданное в Киргизии в 2013 году. По словам мужчины, он никогда не употреблял алкоголь, «никогда не нарушал» правил дорожного движения, а «документы всегда были в порядке».

Таксист рассказал, что хоть получил права пять лет назад, общий водительский стаж составляет около двух лет, а в Москве — около месяца, сообщает радио «Говорит Москва».

Виновник ДТП также пояснил, что убежал с места аварии, потому что испугался.

В июле 2017 года Государственная дума разрешила гражданам Киргизии и других стран, где русский язык является официальным, работать в сфере перевозок в России по национальным водительским правам, без сдачи экзамена и получения российского водительского удостоверения.

Темы: Москва, Дорожно-транспортные происшествия, Происшествия
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.06.2018, 10:58
Гость: гнус

Ну как же без "уродов"-предпринимателей,нанимают "водителей ишаков"за "лепешку",а страдают люди и престиж России!"Обуть по полной программе"с возмещением ущерба пострадавшим и отобрать лицензию!
17.06.2018, 10:57
Гость: врет он все.

25 или пожизненное отучит от повторения такого.
17.06.2018, 10:55
Гость: перепутал, так въехал бы во впереди стоящее авто.

руль вправо стал выкручивать, потому что перепутал где лево, где право?
типичный теракт - 25 лет строгача.
Все комментарии (4)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.