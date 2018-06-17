МВД опубликовало видео допроса таксиста, сбившего людей в центре Москвы

10:29

ГУ МВД России по Москве опубликовало видео допроса таксиста, который накануне выехал на тротуар в центре Москвы на улице Ильинка и наехал на пешеходов.

По уточнённым данным, пострадали семь человек: два мексиканца, по двое граждан Азербайджана и России и один украинец.

Водитель такси рассказал, что он не спал 20 часов, а до этого спал всего около трех часов. Он заверил, что вообще не пил, был трезв и наехал на пешеходов не специально, а перепутал педали газа и тормоза.

Также стало известно, что таксист имел водительское удостоверение, выданное в Киргизии в 2013 году. По словам мужчины, он никогда не употреблял алкоголь, «никогда не нарушал» правил дорожного движения, а «документы всегда были в порядке».

Таксист рассказал, что хоть получил права пять лет назад, общий водительский стаж составляет около двух лет, а в Москве — около месяца, сообщает радио «Говорит Москва».

Виновник ДТП также пояснил, что убежал с места аварии, потому что испугался.

В июле 2017 года Государственная дума разрешила гражданам Киргизии и других стран, где русский язык является официальным, работать в сфере перевозок в России по национальным водительским правам, без сдачи экзамена и получения российского водительского удостоверения.