Названы 10 самых популярных автомобилей на Северном Кавказе

18:39

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», за 5 месяцев 2018 года в регионах Северо-Кавказского ФО реализовано 21,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 18 % выше результата годичной давности.

Наиболее распространённой моделью среди жителей СКФО стала отечественная Lada Vesta – за отчётный период было реализовано 3 512 единиц, что на 29% больше, чем в январе – мае прошлого года.

Вторую позицию заняла Lada Granta, которая разошлась тиражом в 2 651 экземпляр (+16%).

На третьей строчке рейтинга – Lada Priora, продажи которой снизились на 2% до 1 819 автомобилей.

Замыкают пятерку самых популярных автомобилей на Северном Кавказе KIA Rio (1 640 шт.; +89%) и Toyota Camry (1 212 шт.; -16%).

Кроме перечисленных моделей, в Топ-10 местного рынка новых легковых автомобилей за январь – май 2018 года вошли: Hyundai Solaris (1 089 шт.; -15%), Volkswagen Polo (640 шт.; +3%), Hyundai Creta (636 шт.; +53%), Lada 4x4 (628 шт.; 0%) и Lada Largus (601 шт.; +66%).