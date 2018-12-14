Правительство решило снизить допустимый порог превышения скорости

15:39

Правительство РФ поручило МВД и Минтрансу разработать предложения по возвращению штрафов за превышение скоростного режима на 10–20 километров в час. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на тексты документов.

До 1 марта 2019 года ведомства должны решить, как наказывать водителей, превысивших скорость на 10 километров в час. Отмечается, что этот пункт ПДД может стать самым резонансным, поскольку последние пять лет наказуемым считалось превышение скоростного лимита не менее чем на 20 километров в час.

По данным ГИБДД, с января по ноябрь 2018 года было выписано 81,3 миллиона штрафов за превышение скорости на 20–40 километров в час. Данное правонарушение стало самым распространенным на трассе.

В случае принятия поправки в КоАП количество выписываемых штрафов в одной только столице может возрасти на 50 миллионов экземпляров — это вдвое больше, чем за все нарушения ПДД.

До сентября 2013 года существовали штрафы за превышение скорости до 20 километров в час, позднее их отменили. В декабре глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов говорил, что столичные власти намерены изменить скоростной режим на ряде улиц.