«Уровень инноваций в России по сравнению с СССР снизился в 5-7 раз»

Инновационный бизнес в России поддерживается очень слабо

Портал KM.RU продолжает публиковать мнения экспертов относительно путей реализации идеи импортозамещения.

А поскольку ранее на высоком государственном уровне неоднократно провозглашалась ставка на инноватику, то возникает вопрос, как сопрягаются эти две темы на практике.

Сегодня на вопросу KM.RU отвечает Председатель Общероссийского общественного движения «Образование — для всех» Олег Смолин.

В России вузы сильно удавлены бюрократизмом

- В советские времена мы отличались хорошими головами, но не всегда реализацией открытий и изобретений в производстве. Однако уровень инноваций в России по сравнению с Советским Союзом снизился в 5-7 раз.

Это данные вице-президента Нанотехнологического общества, в прошлом занимавшего пост заместителя директора Института прикладной математики, того самого, что разрабатывал траектории для советских ракет, Георгия Малинецкого. Именно поэтому импортозамещение, как шутят острословы, и превратилось в замещение импорта из одной страны импортом из другой.

Хотя и были приняты некоторые решения, которые создают экономическое благоприятствование для больших предприятий, созданных университетами, но в целом инновационный бизнес в России поддерживается очень слабо, гораздо слабее, чем в других странах. Если мы на самом деле хотим произвести импортозамещение, нам нужно резко расширить преференции для тех компаний, которые этим занимаются.

То же самое относится к сфере образования. В России образование платит гораздо больше налогов, чем в большинстве других стран. Причем особенно сильно облагаются налогами негосударственные учебные заведения.

От меня, человека левых взглядов, наверное, будет неожиданно услышать, что в мире большинство самых продвинутых вузов - негосударственные. Может быть, это объясняется тем, что они менее бюрократизированы. В России вузы сильно удавлены бюрократизмом, и в среднем каждое учебное заведение заполняет примерно 300 отчетов по 12 тысячам показателей ежегодно. Тут не до инноватики.

Помимо импортозамещения необходима новая индустриализация

Хотел бы заметить еще один важный аспект. Существует мнение, на мой взгляд ложное, что российские профессора слабее иностранных, и только Запад нам поможет поднять образование на должный уровень.

Я никогда не был квасным патриотом, и всегда считал, что самое опасное для власти - это самоотравление пропагандой. Не берусь судить в области естественно-математических наук, хотя наша школа - одна из лучших в мире, но в гуманитарной сфере я слышал много выступлений иностранных коллег, и ничего инновационного в их словах не было. Может мне просто не повезло?

Я против квасного патриотизма и шапкозакидательства, но против и того чтобы кланяться по любому поводу Западу. Напомню, что Грибоедов - человек блестящего европейского образования, писал: «Человек из города Бордо, лишь рот открыл, имеет счастье во всех княжен вселять участье». Уважая все другие народы нужно не забывать о том, что мы не хуже других и способны конкурировать в разных областях, в том числе и в инновационном развитии.

Но при данной экономической политике, проводимой экономическим блоком правительства, ожидать настоящего импортозамещения не приходится. Пока мы платим своему профессору 700 долларов в месяц, а иностранному - 700 долларов в час, импортозамещения не будет.

И еще один момент: помимо импортозамещения необходима новая индустриализация, потому что плоды старой индустриализации уничтожены.

Интервью подготовил Дионис Каптарь

