]]> ]]>
Главная Спецпроекты Без купюр

«Уровень инноваций в России по сравнению с СССР снизился в 5-7 раз»

10:45 16.03.2017 , Олег Смолин
Олег Смолин © KM.RU
Олег Смолин © KM.RU
Материалы по теме:

Инновационный бизнес в России поддерживается очень слабо

Портал KM.RU продолжает публиковать мнения экспертов относительно путей реализации идеи импортозамещения.

А поскольку ранее на высоком государственном уровне неоднократно провозглашалась ставка на инноватику, то возникает вопрос, как сопрягаются эти две темы на практике.

Сегодня на вопросу KM.RU отвечает Председатель Общероссийского общественного движения «Образование — для всех» Олег Смолин.

В России вузы сильно удавлены бюрократизмом

- В советские времена мы отличались хорошими головами, но не всегда реализацией открытий и изобретений в производстве. Однако уровень инноваций в России по сравнению с Советским Союзом снизился в 5-7 раз.

Это данные вице-президента Нанотехнологического общества, в прошлом занимавшего пост заместителя директора Института прикладной математики, того самого, что разрабатывал траектории для советских ракет, Георгия Малинецкого. Именно поэтому импортозамещение, как шутят острословы, и превратилось в замещение импорта из одной страны импортом из другой.

Хотя и были приняты некоторые решения, которые создают экономическое благоприятствование для больших предприятий, созданных университетами, но в целом инновационный бизнес в России поддерживается очень слабо, гораздо слабее, чем в других странах. Если мы на самом деле хотим произвести импортозамещение, нам нужно резко расширить преференции для тех компаний, которые этим занимаются. 

То же самое относится к сфере образования. В России образование платит гораздо больше налогов, чем в большинстве других стран. Причем особенно сильно облагаются налогами негосударственные учебные заведения.

От меня, человека левых взглядов, наверное, будет неожиданно услышать, что в мире большинство самых продвинутых вузов - негосударственные. Может быть, это объясняется тем, что они менее бюрократизированы. В России вузы сильно удавлены бюрократизмом, и в среднем каждое учебное заведение заполняет примерно 300 отчетов по 12 тысячам показателей ежегодно. Тут не до инноватики.

Помимо импортозамещения необходима новая индустриализация

Хотел бы заметить еще один важный аспект. Существует мнение, на мой взгляд ложное, что российские профессора слабее иностранных, и только Запад нам поможет поднять образование на должный уровень. 

Я никогда не был квасным патриотом, и всегда считал, что самое опасное для власти - это самоотравление пропагандой. Не берусь судить в области естественно-математических наук, хотя наша школа - одна из лучших в мире, но в гуманитарной сфере я слышал много выступлений иностранных коллег, и ничего инновационного в их словах не было. Может мне просто не повезло? 

Я против квасного патриотизма и шапкозакидательства, но против и того чтобы кланяться по любому поводу Западу. Напомню, что Грибоедов - человек блестящего европейского образования, писал: «Человек из города Бордо, лишь рот открыл, имеет счастье во всех княжен вселять участье». Уважая все другие народы нужно не забывать о том, что мы не хуже других и способны конкурировать в разных областях, в том числе и в инновационном развитии. 

Но при данной экономической политике, проводимой экономическим блоком правительства, ожидать настоящего импортозамещения не приходится. Пока мы платим своему профессору 700 долларов в месяц, а иностранному - 700 долларов в час, импортозамещения не будет. 

И еще один момент: помимо импортозамещения необходима новая индустриализация, потому что плоды старой индустриализации уничтожены.

Интервью подготовил Дионис Каптарь
 

Темы: Экономический кризис в России, Высшее образование в России, Модернизация экономики России и инновации , Образование в мире, Экономическая ситуация в России, Правительство России
Сообщить об ошибке на info@post.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
16.03.2017, 17:57
Валентин

Вялая дискуссия. Жаль.
Полагаю, потому, что тезисы Смолина - вялая затравка.
А дело очень серьёзное.
Вот как о бизнесе вообще говорит современный философ Д.Галковский:
"Бизнес - это война".
А патентно-лицензионный бизнес - война наиболее ожесточённая, определяющая развитие страны в большой перспективе.
Здесь нужно напряжение всей страны, начиная с руководства.
Нынешние проходимцы в правительстве никуда не годятся.
Нужна и честная ревизия тех, кто пока в состоянии разрабатывать новые социальные, экономические и технические решения.
И нужно создавать ситуацию, при которой будет выгодно внедрять новое.
Нынешние "назначенные" олигархи, друзья вечного несменяемого правительства желают резвиться с потаскушками в Куршавелях, а не утомительно конкурировать в своей сфере деятельности. Увы.
В любом случае, здесь нужен долгий серьёзный разговор.
А не набег.
16.03.2017, 17:55
Инноватор

На Московском экономическом форуме в 2016 году руководитель крупного бизнеса рассказал случай. Когда они обратились к ученым одного института в области химии с предложением разработать новую технологию, то ученые им под видом новых разработок стали перепечатывать старые документы и выдавать их за новые, то есть речь шла от банальном подлоге. Бывают и такие случаи. Многие ученые понятия не имеют что такое патент на изобретения и как его разработать. Что такое интеллектуальная собственность, как и что она защищает. Этим, кстати, отличается продуктивные ученые, которые имею десятки и сотни патентов, от не продуктивных, у которых на выходе только статьи. Как говорил Бернард Шоу, кто знает - делает, кто не знает, начинает учить. Чему может научить профессор, если у профессора нет своих открытий и изобретений?
16.03.2017, 17:48
Именно так

Один ректор американского технического университета сказал:"мы учим студентов не искать работу, а создавать работу" Студентов учат, в том числе, сразу на предпринимателей. Не государство внедряет инновации, а вот эти студенты, а иначе кто будет брать твой продукт? Многие американские студенты, еще будучи студентами, уже организовывают фирмы и зарабатывают деньги. А наш студент, в лучшем случае, на практике побывает, месяц, балду там прогоняет. А Смолин, как совок, блеет:"Бюрократия, государство, зарплата..." Ничего не изменилось.
Все комментарии (71)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.