Санкции против самих себя

В «санкционной войне», по самым примерным оценкам, Европа уже потеряла больше 60 миллиардов евро

Пока Меркель, Олланд и прочие «евробюрократы» в едином порыве заявляли о «солидарности» в отношении продления антироссийский санкций, фермеры Бельгии, Италии и Франции в голос кляли своих политиков последними словами и с возмущением просили отменить принятые ранее ограничения, безуспешно взывая к здравому смыслу Брюсселя, Берлина и Парижа.

«Мы, бельгийцы, расплачиваемся за введенные ЕС санкции. Когда все это начиналось, мы половину своих фруктов экспортировали в Россию, но власти нам говорили «мы поддержим вас, мы поддержим вас», но мы никакой поддержки не видим», — возмущается один из бельгийских фермеров.

Обещанного фермер Бруно с соседями терпеливо ждали два года. Но терпение, как и финансы, у местных садоводов уже на исходе. Чтобы достучаться до брюссельских чиновников, аграрии решились на коллективную акцию протеста. На каждом заборе теперь плакат с одинаковой надписью: «Верните нам Россию».

Фото с сайта news-front.info

Ущерб для экономики стран Евросоюза с момента введения антироссийских санкций оценивается уже в десятки миллиардов(!) евро. По мнению большинства западных экономистов и экспертов, политика экономического «сдерживания» России провалилась.

Вернемся в Бельгию. Район Лимбург. «Конференция» — фирменный для этого региона сорт груш. Но именно специализирующиеся на нем хозяйства оказались на грани краха. Ведь груши выращивали, в основном, для российских покупателей. Экспорт в Россию раньше составлял 130 тысяч тонн в год — больше половины(!) от всего собранного в регионе урожая. Сейчас же часть собранных фруктов местные фермеры вынуждены просто… выбрасывать.

А выплаты, которые должны были поддержать местных производителей, до сих пор не перечислены. Чтобы реализовать хотя бы часть товара, фермерам приходится сильно снижать цены. Однако закупочная цена на фрукты, которую производителям навязывают торговые сети, часто даже ниже себестоимости! Разницу компенсируют из местного бюджета, но этих дотаций едва хватает, чтобы покрыть убытки. О прибыли и развитии речи нет – удержаться бы на плаву и не обанкротиться!

Многие хозяйства Бельгии и соседних стран на грани разорения, а ведь еще три с небольшим года назад экономическое сотрудничество с Россией настраивало на мажорный лад, и перспективы рисовались многообещающие.

Однако санкции, продавленные Брюсселем под «чутким руководством» из-за океана, спутали европейским аграриям и промышленникам все карты. Но от них страдают в первую очередь сами европейские производители.

Итальянские предприниматели, к примеру, несколько дней назад вообще решились на небывалую акцию – напрямую обратились к российскому президенту: написали Путину открытое письмо с просьбой хотя бы на время открыть «двери в Россию». Ведь, как оказалось, за два года альтернативы российскому рынку европейский бизнес так и не нашел.

И едва ли найдет – нынче за крупные экспортные ниши идет настоящая торговая война, да и общая мировая экономическая ситуация не располагает к отказу от взаимовыгодного партнерства и торговли. Но Брюсселю видимо, наплевать на доводы целесообразности и здравого смысла.

Даже пусть «выстрелить себе в ногу», лишь бы России было хуже! А хуже ли ей?

Тот впечатляющий количественный и качественный рывок нашего агропрома, который мы наблюдаем в последние два года, демонстрирует, что Россия только выиграла от политики констрсанкций. Помимо того, что мы укрепили свою продовольственную безопасность и нарастили поставки продовольствия отечественных производителей на внутренний рынок, наши аграрии все активнее осваивают и внешние рынки – прибыль от экспорта российского продовольствия уже обогнала экспорт вооружений!

А вот европейцы подобными успехами похвастать не могут.

В «санкционной войне», по самым примерным оценкам, Европа уже потеряла больше 60 миллиардов евро. И цифра эта еще далеко не окончательная! Если ситуация не изменится в ближайшее время, то, например, в том же бельгийском Лимбурге придется приступать к… уничтожению садов! А ведь чтобы вырастить новые, потребуется не менее десяти лет, да и затраты будут исчисляться уже дополнительно сотнями миллионов евро. Не говоря уже про тысячи оставшихся без работы людей!

Так против кого, в итоге, европейцы ввели санкции?

Может быть, против самих себя?!

Автор: Андрей Князев