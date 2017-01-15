Великое переселение по методу Кудрина

Станем ли мы жить лучше, если всё население России переедет в мегаполисы

России следует создать 10−15 городов-агломераций, заявил глава совета фонда Центра стратегических разработок, экс-министр финансов России Алексей Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.

По его словам, в крупных городах максимально сосредоточены ресурсы — инфраструктурные, интеллектуальные, социальные — нужно дать дополнительные возможности развития для сограждан.

«К сожалению, у нас только два города в России могут соревноваться по качеству жизни с ведущими городами мира», — сказал он. По словам Кудрина, опросы показывают, что молодёжь из провинции уверена, что, только переезжая в Москву или Санкт-Петербург, они приобщаются к современному качеству жизни.

«Мы должны создать на территории России, может быть, 10−15 городов-агломераций, которые будут сопоставимы на Востоке с азиатскими городами, в Европе — с западными городами», — заявил Кудрин. «Нам нужно сегодня не только поддерживать регионы, а поддерживать города, которые станут центрами новых возможностей», — заключил Кудрин.

Подобные идеи высказываются не первый раз. Ещё в 2012 году нынешняя глава Центробанка Эльвира Наббиулина размышляла на тему неперспективности малых городов России и предлагала всячески способствовать переселению жителей из них.

В 2014 году вице-президент России Дмитрий Медведев предложил перенести офисы госкомпаний на Урал, в Сибирь и в другие регионы. Опять же с целью развития крупных городов в провинции. Однако идея эта после бурного обсуждения заглохла.

Насколько же полезно для России развитие десятка агломераций с многомиллионным населением? И есть ли для этого реальные возможности?

— Как я понимаю, Кудрин предлагает разместить в новых агломерациях чуть ли не всё население, которое ещё не попало в Москву и Санкт-Петербург, — говорит генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. — Вопрос о расселении двух столиц не стоит. Это давняя история. Не раз уж возникали идеи о якобы нерентабельности малых городов. А в советское время, хочу напомнить, придумали некие «неперспективные деревни».

Год назад мэр Москвы Собянин заявил, что сфера агломераций позволяет наиболее эффективно развивать экономику, поэтому, дескать, давайте в Новую Москву закачаем ещё побольше людей. На мой взгляд, весьма сомнительный подход. Если даже предположить, что в городах будут работать миллионы человек, разрабатывающих инновационные технологии, их кто-то должен кормить. Пока что Сколково ничего особенного экономике не дало, зато экспорт сельхозпродукции стал одним из важных источников наполнения нашего бюджета.

В чём-то эта идея Кудрина напоминает американскую стратегию, переселения жителей в агломерации. Но и там это не особенно работает, и вряд ли будет хорошо работать в России.

У нас и без идей Кудрина идёт процесс перетекания населения не только из деревень и малых городов, но даже из областных центров в более крупные города-миллионники. Поэтому агломераций действительно может скоро стать больше. Но не потому, что мы так хорошо развиваем экономику, а потому, что в маленьких городах молодёжь надеется, что в мегаполисах у них больше шансов преуспеть, найти более престижную и хорошо оплачиваемую работу. Зачастую эти надежды оказывается несбыточными. Но убеждаются люди в этом, когда уже бросили всё у себя где-нибудь в Коврове и переехали в Нижний Новгород.

Весь мировой опыт показывает, что сами по себе агломерации не делают погоды в экономике. Самые большие агломерации существуют в Мексике. Но что-то я не слышал про бум инноваций в Мексике. Зато про низкий уровень жизни в этой стране хорошо известно.

— Может быть, стоит использовать советский опыт, когда рядом с той же Москвой создавались агрокомплексы — теплицы, птицефабрики…

— В советское время, напомню, получить московскую прописку мог далеко не каждый. Существовал так называемый лимит. Поэтому люди и оставались работать на этих птицефабриках, главное — недалеко от столицы. А как сегодня гарантировать, что приглашённые из регионов работники через полгода не переедут всем составом в Москву? И опять же не факт, что переехав, они станут жить лучше.

— Однако опыт той же Москвы показывает, что уровень жизни в среднем здесь выше, чем по России.

— Просто исторически сложилось, что в Москве много людей с большими деньгами, которые дают работу остальным. То есть можно представить такую пирамиду, на вершине которой находятся богатые, от них немного перепадает и другим. Но их не так много, как принято считать. Бедных в Москве тоже хватает. Если у нас появится 15 таких столиц, это не значит, что у всех тут же повысится уровень жизни.

Ошибка таких деятелей как Кудрин как раз в том, что они не хотят понять: так, как в Москве, не может жить вся Россия. По крайней мере, при нынешнем устройстве экономики. Если вы где-нибудь за Уралом соберёте в одном месте 10 миллионов бедных жителей, они останутся бедными, поскольку социальная структура населения останется прежней. Наоборот, многие будут жить хуже, потому что у них не будет денег даже на то, чтобы ежедневно ездить в метро.

— Почему провалилась идея переселить офисы госкорпораций из Москвы в областные центры?

— В целом, эта идея неплохая. Пусть компании платят налоги там, где они работают. Но это не получается, и не потому, что компании против развития регионов. Им всё равно, где платить налоги. У нас все решения, важные для крупных компаний, принимаются в Москве. И руководители госкорпораций считают, что им надо всегда находиться вблизи федерального руководства. Для них главный вид деятельности — не добыча нефти, а организация решений, необходимых для добычи нефти. А решения эти принимаются в Москве.

Судьба, к примеру, «Роснефти», от губернатора Тюменской области не зависит. Хотя в виде исключения, отдельные крупные компании вполне могут зарегистрироваться и за 10 тысяч километров от Москвы. Классический пример — когда господин Абрамович, будучи губернатором Чукотки, сам себе платил налоги в одной из своих компаний. Чукчи до сих пор с удовольствием вспоминают этот период, поскольку были решены многие социально-экономические проблемы региона.

— С другой стороны, существует пример какого-нибудь Кипра, который уже даже не офшор, там не принимается никаких важных для российских бизнесменов решений, а при этом многие компании продолжают держать офисы именно там.

— Это немного другая история. Просто многие наши владельцы компаний считают, что за границей с ними будут играть по-честному, а вот родное государство всегда найдёт способ обмануть. Это не совсем так, за границей тоже имеется немало способов отъёма денег, но стереотип такой продолжает существовать.

— Заявленная Кудриным проблема качества жизни в малых городах и деревнях реально существует. Как хоть немного улучшить там жизнь?

— Перераспределить налоги, больше денег оставлять в регионах. Кроме того, надо сменить нынешнюю систему управления субъектами федерации. Почему у нас у регионов сейчас так много коммерческих долгов? Потому что отдавать эти деньги придётся когда-нибудь, через несколько лет. Губернаторы думают, что, скорей всего, отдавать долги будут уже другие, вот, дескать, пусть у них голова и болит. А надо сделать так, чтобы губернатор отвечал за всё, что было сделано при нём. Конечно, уровень жизни провинции от этого всё равно не сравняется с московским, поскольку столица останется самым крупным финансовым центром России, но разрыв между регионами и Москвой станет меньше.

— Подобные идеи высказывались уже не раз, — говорит вице-президент Фонда Плеханова Михаил Кузнецов. — Я даже не говорю, плохи они или хороши. Вопрос в том, что в приказном порядке агломерацию не создашь. Она должна постепенно, естественно складываться в течение десятилетий. Обычно агломерация формируется вокруг большого города в виде звездчатой структуры, завязанной на транспортные коммуникации. И если уж говорить об агломерациях, то логичнее говорить о том, чтобы в определённых крупных городах России создать все условия для комфортного существования.

Кроме того, возникает вопрос: если мы всех жителей переселим в 15 агломераций, что делать с десятками тысяч других городов и сёл? Кроме того, агломерация это всегда сочетание городов и их пригородов. А живут они по-разному. В Москве уровень жизни выше, чем в Подмосковье. Притом, что примерно половина Московской области входит в столичную агломерацию.

Вопрос создания агломераций для высказываний простой и эффектный. А вот реальное воплощение — очень сомнительно. Если до этого дойдёт, то какие-то преференции на развитие агломераций могут быть выделены. Но боюсь, что остальные города и веси от этого станут ещё беднее.