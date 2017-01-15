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Великое переселение по методу Кудрина

14:00 15.01.2017 , Алексей Верхоянцев
Фото с сайта nesiditsa.ru
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Станем ли мы жить лучше, если всё население России переедет в мегаполисы

России следует создать 10−15 городов-агломераций, заявил глава совета фонда Центра стратегических разработок, экс-министр финансов России Алексей Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.

По его словам, в крупных городах максимально сосредоточены ресурсы — инфраструктурные, интеллектуальные, социальные — нужно дать дополнительные возможности развития для сограждан.

«К сожалению, у нас только два города в России могут соревноваться по качеству жизни с ведущими городами мира», — сказал он. По словам Кудрина, опросы показывают, что молодёжь из провинции уверена, что, только переезжая в Москву или Санкт-Петербург, они приобщаются к современному качеству жизни.

«Мы должны создать на территории России, может быть, 10−15 городов-агломераций, которые будут сопоставимы на Востоке с азиатскими городами, в Европе — с западными городами», — заявил Кудрин. «Нам нужно сегодня не только поддерживать регионы, а поддерживать города, которые станут центрами новых возможностей», — заключил Кудрин.

Подобные идеи высказываются не первый раз. Ещё в 2012 году нынешняя глава Центробанка Эльвира Наббиулина размышляла на тему неперспективности малых городов России и предлагала всячески способствовать переселению жителей из них.

В 2014 году вице-президент России Дмитрий Медведев предложил перенести офисы госкомпаний на Урал, в Сибирь и в другие регионы. Опять же с целью развития крупных городов в провинции. Однако идея эта после бурного обсуждения заглохла.

Насколько же полезно для России развитие десятка агломераций с многомиллионным населением? И есть ли для этого реальные возможности?

— Как я понимаю, Кудрин предлагает разместить в новых агломерациях чуть ли не всё население, которое ещё не попало в Москву и Санкт-Петербург, — говорит генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. — Вопрос о расселении двух столиц не стоит. Это давняя история. Не раз уж возникали идеи о якобы нерентабельности малых городов. А в советское время, хочу напомнить, придумали некие «неперспективные деревни».

Год назад мэр Москвы Собянин заявил, что сфера агломераций позволяет наиболее эффективно развивать экономику, поэтому, дескать, давайте в Новую Москву закачаем ещё побольше людей. На мой взгляд, весьма сомнительный подход. Если даже предположить, что в городах будут работать миллионы человек, разрабатывающих инновационные технологии, их кто-то должен кормить. Пока что Сколково ничего особенного экономике не дало, зато экспорт сельхозпродукции стал одним из важных источников наполнения нашего бюджета.

В чём-то эта идея Кудрина напоминает американскую стратегию, переселения жителей в агломерации. Но и там это не особенно работает, и вряд ли будет хорошо работать в России.

У нас и без идей Кудрина идёт процесс перетекания населения не только из деревень и малых городов, но даже из областных центров в более крупные города-миллионники. Поэтому агломераций действительно может скоро стать больше. Но не потому, что мы так хорошо развиваем экономику, а потому, что в маленьких городах молодёжь надеется, что в мегаполисах у них больше шансов преуспеть, найти более престижную и хорошо оплачиваемую работу. Зачастую эти надежды оказывается несбыточными. Но убеждаются люди в этом, когда уже бросили всё у себя где-нибудь в Коврове и переехали в Нижний Новгород.

Весь мировой опыт показывает, что сами по себе агломерации не делают погоды в экономике. Самые большие агломерации существуют в Мексике. Но что-то я не слышал про бум инноваций в Мексике. Зато про низкий уровень жизни в этой стране хорошо известно.

 — Может быть, стоит использовать советский опыт, когда рядом с той же Москвой создавались агрокомплексы — теплицы, птицефабрики…

— В советское время, напомню, получить московскую прописку мог далеко не каждый. Существовал так называемый лимит. Поэтому люди и оставались работать на этих птицефабриках, главное — недалеко от столицы. А как сегодня гарантировать, что приглашённые из регионов работники через полгода не переедут всем составом в Москву? И опять же не факт, что переехав, они станут жить лучше.

 — Однако опыт той же Москвы показывает, что уровень жизни в среднем здесь выше, чем по России.

— Просто исторически сложилось, что в Москве много людей с большими деньгами, которые дают работу остальным. То есть можно представить такую пирамиду, на вершине которой находятся богатые, от них немного перепадает и другим. Но их не так много, как принято считать. Бедных в Москве тоже хватает. Если у нас появится 15 таких столиц, это не значит, что у всех тут же повысится уровень жизни.

Ошибка таких деятелей как Кудрин как раз в том, что они не хотят понять: так, как в Москве, не может жить вся Россия. По крайней мере, при нынешнем устройстве экономики. Если вы где-нибудь за Уралом соберёте в одном месте 10 миллионов бедных жителей, они останутся бедными, поскольку социальная структура населения останется прежней. Наоборот, многие будут жить хуже, потому что у них не будет денег даже на то, чтобы ежедневно ездить в метро.

 — Почему провалилась идея переселить офисы госкорпораций из Москвы в областные центры?

— В целом, эта идея неплохая. Пусть компании платят налоги там, где они работают. Но это не получается, и не потому, что компании против развития регионов. Им всё равно, где платить налоги. У нас все решения, важные для крупных компаний, принимаются в Москве. И руководители госкорпораций считают, что им надо всегда находиться вблизи федерального руководства. Для них главный вид деятельности — не добыча нефти, а организация решений, необходимых для добычи нефти. А решения эти принимаются в Москве.

Судьба, к примеру, «Роснефти», от губернатора Тюменской области не зависит. Хотя в виде исключения, отдельные крупные компании вполне могут зарегистрироваться и за 10 тысяч километров от Москвы. Классический пример — когда господин Абрамович, будучи губернатором Чукотки, сам себе платил налоги в одной из своих компаний. Чукчи до сих пор с удовольствием вспоминают этот период, поскольку были решены многие социально-экономические проблемы региона.

 — С другой стороны, существует пример какого-нибудь Кипра, который уже даже не офшор, там не принимается никаких важных для российских бизнесменов решений, а при этом многие компании продолжают держать офисы именно там.

— Это немного другая история. Просто многие наши владельцы компаний считают, что за границей с ними будут играть по-честному, а вот родное государство всегда найдёт способ обмануть. Это не совсем так, за границей тоже имеется немало способов отъёма денег, но стереотип такой продолжает существовать.

 — Заявленная Кудриным проблема качества жизни в малых городах и деревнях реально существует. Как хоть немного улучшить там жизнь?

— Перераспределить налоги, больше денег оставлять в регионах. Кроме того, надо сменить нынешнюю систему управления субъектами федерации. Почему у нас у регионов сейчас так много коммерческих долгов? Потому что отдавать эти деньги придётся когда-нибудь, через несколько лет. Губернаторы думают, что, скорей всего, отдавать долги будут уже другие, вот, дескать, пусть у них голова и болит. А надо сделать так, чтобы губернатор отвечал за всё, что было сделано при нём. Конечно, уровень жизни провинции от этого всё равно не сравняется с московским, поскольку столица останется самым крупным финансовым центром России, но разрыв между регионами и Москвой станет меньше.

— Подобные идеи высказывались уже не раз, — говорит вице-президент Фонда Плеханова Михаил Кузнецов. — Я даже не говорю, плохи они или хороши. Вопрос в том, что в приказном порядке агломерацию не создашь. Она должна постепенно, естественно складываться в течение десятилетий. Обычно агломерация формируется вокруг большого города в виде звездчатой структуры, завязанной на транспортные коммуникации. И если уж говорить об агломерациях, то логичнее говорить о том, чтобы в определённых крупных городах России создать все условия для комфортного существования.

Кроме того, возникает вопрос: если мы всех жителей переселим в 15 агломераций, что делать с десятками тысяч других городов и сёл? Кроме того, агломерация это всегда сочетание городов и их пригородов. А живут они по-разному. В Москве уровень жизни выше, чем в Подмосковье. Притом, что примерно половина Московской области входит в столичную агломерацию.

Вопрос создания агломераций для высказываний простой и эффектный. А вот реальное воплощение — очень сомнительно. Если до этого дойдёт, то какие-то преференции на развитие агломераций могут быть выделены. Но боюсь, что остальные города и веси от этого станут ещё беднее.

Темы: Россия, Экономическая ситуация в России
Источник: Свободная Пресса
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Комментарии читателей
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15.01.2017, 18:27
в 20-м столетии

Россия создавала не какие-то абстрактные агломерации, а конкретные отрасли промышленности, которые развивали все города. В тяжелейших для народа условиях революций, войн, и без внешних инвестиций-заимствований. Сейчас не до новых отраслей. Их некому организовывать, что видно по кадрам экономического блока правительства. И кто будет создавать агломерации? Наверное, золотая рыбка, со стариками и старухами у разбитого корыта.
15.01.2017, 18:26
Вологда

Полагаю что Кудрин просто подсчитывает как тают накопленные им в бытность министром финансов денежные подушки -и понимая неизбежность недалёкой кончины подушек, лихорадочно перебирает варианты спасения. В такой ситуации варианты возникают очень неожиданные -как у отца Фёдора во время нахождения на вершине скалы с коляской колбасы в руках.
15.01.2017, 18:24
Гость

Мегаполисы возникли за счет бурного роста сферы услуг. Сейчас вся сфера услуг потихонечку перебирается в интернет. Получается, что можно жить, где угодно, и получать такие же деньги, как в мегаполисе, при этом стоимость жизни будет в десятки раз ниже, чем там. Я уже практически ничего не покупаю в обычных магазинах, более того, куча моих знакомых вообще покупают через интернет в любой стране мира, поскольку это даже выгодней, чем у нас. А торговля - это и есть главный локомотив сферы услуг. Если "ляжет" розничная торговля, обвалиться вся сфера услуг. А что тогда будут делать миллионы жителей мегаполисов? У нас свои сайты имеют даже обычные народные умельцы - предлагают собственные поделки, я уже не говорю о косметологах, визажистах, кулинарах, ну вообщем все, кто хоть что-то умеет делать в этой жизни. А учитывая оперативность теперешней доставки, заказанный вами товар доставят прямо вам домой из другого конца страны уже на следующее утро после сделанного вами заказа. Человек, который имеет деньги, но при этом очень занят, не будет бегать по магазинам, а просто зайдет в интернет и закажет нужную вещь хоть в любом уголке планеты, и ему доставят ее прямо домой. Более того, любой мастер сам явиться к нему домой, и сделает нужную стрижку или макияж. Даже сотрудников сейчас невыгодно держать в офисе - одна коммуналка чего стоит, об оренде я вообще молчу. Задание можно просто отправить на дом через интернет, а потом просто перевести деньги. Зачем для всего этого жить в мегаполисе?
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