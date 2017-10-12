ЦБ ввел в обращение банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей

2 октября в России поступили в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

На них изображены соответственно Севастополь и Владивосток. В купюрах впервые используют QR-код (в нем зашифрована ссылка на сайт ЦБ с описанием степеней защиты) и символ рубля (знак ₽ виден на защитной нити).

Конкурс по выбору символов для банкнот номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. По итогам всероссийского голосования первое место занял Владивосток, который олицетворяют космодром «Восточный» и мост на остров Русский. Севастополь, представленный памятником затопленным кораблям и Херсонесом Таврическим, получил второе место.

Новые купюры будут вводиться постепенно. Массово банкноты будут введены в обращение после настройки оборудования в декабре 2017 года.