]]> ]]>
Главная Экономика Новости

ЦБ ввел в обращение банкноты номиналом в 200 и 2000 рублей

11:49 12.10.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
Материалы по теме:

2 октября в России поступили в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

На них изображены соответственно Севастополь и Владивосток. В купюрах впервые используют QR-код (в нем зашифрована ссылка на сайт ЦБ с описанием степеней защиты) и символ рубля (знак ₽ виден на защитной нити).

Конкурс по выбору символов для банкнот номиналами 200 и 2000 рублей проходил с июня по октябрь 2016 года. По итогам всероссийского голосования первое место занял Владивосток, который олицетворяют космодром «Восточный» и мост на остров Русский. Севастополь, представленный памятником затопленным кораблям и Херсонесом Таврическим, получил второе место.

Новые купюры будут вводиться постепенно. Массово банкноты будут введены в обращение после настройки оборудования в декабре 2017 года.

Темы: Экономика и финансы, Центробанк РФ
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.10.2017, 18:04
Гость: Махмут

"По итогам всероссийского голосования первое место занял Владивосток, который олицетворяют космодром «Восточный» и мост на остров Русский."
- А остров Русский олицетворяет самый жестокий дисбат.
12.10.2017, 17:28
Гость: ВВВ

Какая разница что изображать. Что не нарисуй - всё одно суррогат доллара.
12.10.2017, 17:25
Гость: ВВВ

Как ты точно сказал. Но, есть небольшая разница. Лотерейный билеты только после розыгрыша обесцениваются, а эти деньги могут в любой момент...
Все комментарии (16)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.