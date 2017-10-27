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Украинские депутаты начали копить криптовалюту

20:00 27.10.2017
Металлические биткойн-монеты. Фото Mike Cauldwell с сайта wikimedia.org
Металлические биткойн-монеты. Фото Mike Cauldwell с сайта wikimedia.org

Депутаты Верховной рады Украины переводят свои сбережения в биткоины. Некоторые парламентарии уже успели заработать внушительные суммы на криптовалютах.

Первым биктоины задекларировал депутат Алексей мушак. По его словам, он владеет 465 биткоинами, что равно примерно двум миллионам долларов. Самым состоятельным криптовалютчиком оказался Александр Урбанский, владеющий 5328 биткоинами (порядка 30 миллионов долларов), передает ТСН.

Депутаты-приверженцы криптовалют объясняют интерес к биктоинам тем, что на них можно купить все – «начиная с пиццы и заканчивая квартирой в Киеве».

У парламентариев, не поддавшихся моде, есть иное мнение. «Еще у меня гипотеза, что это способ легализовать определенные доходы, ведь когда они покупали битконы, был курс один, а сегодня это может составлять уже миллион долларов», - заявила телеканалу депутат Татьяна Острикова.

Некоторое время назад на обсуждение Рады поступили два проекта о легализации криптовалют на Украине и создании биржи виртуальных денег. Пока ни один из них не принят.
 

Темы: Украина, Экономика и финансы, Верховная Рада Украины
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Комментарии читателей
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28.10.2017, 03:22
Гость: из киева

Вы совершенно не разбираетесь в том, о чем беретесь судить.
Это выглядит очень забавно. И, одновременно, жалко.
28.10.2017, 02:24
Гость: Килобит Мегабитович

Биткоины существуют в виртуальном пространстве, на серверах, расположенных в USA (или UK). Процесс принудительного обнуления счета прост до банальности - удаление администратором сервера учётной записи пользователя, блокирование Интернет-доступа, отключение как потребителя от энергосистемы, ets. Все зависит от лояльности к Вам администрации серверной и обратно.
27.10.2017, 22:54
Гость: Пытаются приравнять криптовалюты к золоту.

И то, и другое, якобы, нужно ДО-БЫ-ВАТЬ!!!
Однако, есть принципиальная разница:
если вырубить электричество, то криптовалюта испарится, а золото - НЕТ!
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