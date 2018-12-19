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Губернатор Хабаровского края сократил чиновникам доплаты к пенсиям

07:45 19.12.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Постановление, согласно которому более чем в два раза сокращены доплаты к пенсиям губернатора, членов правительства и депутатов и председателя краевой Думы, подписал глава Хабаровского края Сергей Фургал, экономия бюджетных денег составит более 9 млн рублей в год, сообщает"Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

"Постановление, которое действовало до моего прихода, не выдерживает никакой критики. Я считаю его неправомерным. Такие высокие доплаты к пенсиям, которые были установлены краевой Думой ранее, недопустимы. Размер доплат к пенсиям сократится в два раза, а в некоторых случаях и больше", - цитирует пресс-служба слова главы региона.

По его словам, при принятии нового постановления о пенсионных доплатах губернатору, членам правительства и региональным депутатам был просчитан эффект, который получит краевой бюджет. Экономия должна составить около 9 млн рублей в год.

Эти средства будут направлены на выполнение социальных обязательств, которые взяло на себя правительство Хабаровского края.

По данным пресс-службы, постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и распространяется как на тех, кто только собирается выйти на пенсию, так и вышедших ранее с 2018 года.

Темы: Хабаровский край, Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.12.2018, 12:20
Гость: Катящаяся бочка

Вряд ли это поможет. Повышением пенсионного возраста пройдена точка невозврата. Снижение надбавок чиновникам, временное явление, а повышение пенсионного возраста касается всех работающих, учащихся и даже новорожденных. Они этого не простят. Сегодня уменьшили бонусы, завтра втрое добавят.
19.12.2018, 08:51
Гость: SL

А премии добавил?
19.12.2018, 08:32
Гость: stalker

Молодец Сергей Фургал ! Хоть кто-то понял, что пора жить по средствам. Правда к представителям от партии власти это не относится. До них, похоже, до сих пор не дошло в какой экономической яме мы находимся. И это в первую очередь касается наших депутатов ГД РФ. Ведь именно на реконструкцию их здания в Москве планируется потратить в следующем году аж 2 млрд рублей. И это при том, что в стране в том числе их стараниями ожидается рост цен практически на все потребительские товары и услуги.
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