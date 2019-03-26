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Эльвира Набиуллина назвала слабое место российской экономики

23:29 26.03.2019
Фото с сайта ru.wikipedia.org
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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала слабым местом российской экономики отсутствие долгосрочных инвестиций и заимствований.

"Было бы неправильно, если бы я не упомянула слабое место, которое у нас еще остается: отсутствие внутренних источников длинных денег", — заявила она на расширенном заседании коллегии Минфина.

При этом, по словам Набиуллиной, российским властям удалось добиться снижения зависимости курса рубля от цены на энергоносители, однако сейчас на колебания валютного курса оказывает влияние поведение иностранных инвесторов, что может нести в себе дополнительные трудности, пишет РИА Новости. Как отметила глава ЦБ, их поведение часто зависит от геополитических факторов.

Набиуллина подчеркнула, что эту проблему может решить формирование собственной инвесторской базы и наличие мощных институциональных инвесторов, что сделает финансовые рынки страны более устойчивыми.

По ее словам, этому может способствовать концепция индивидуального пенсионного капитала, за счет которого можно повысить уровень пенсий и дать стране источники долгосрочных инвестиций.

По задумке Минфина и Центробанка, которые совместно разработали концепцию, накопления россиян станут их собственностью. Они будут храниться в негосударственных пенсионных фондах, которые смогут пополнять как работодатели, так и сами граждане.

Предполагается, что получающие высокую зарплату сотрудники будут вступать в систему автоматически с возможностью отказа, а граждане с низкими доходами должны будут написать заявление. При желании россияне смогут отчислять шесть процентов зарплаты с возможностью изменить ставку взносов.
 

Темы: Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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27.03.2019, 07:51
Гость: Апатамушто!

Этих кукол на эти должности понаставили нам наши враги, те, кто грабит народное достояние - ресурсы! Пора почистить страну от забугорных советников-кукловодов и вернуть украденное народу!
27.03.2019, 07:44
Гость: Старый евrей

Вовсе нет, слабое место - ваши люди в правительстве.
27.03.2019, 07:44
Гость: Бывалый 54

Задорнов был прав - страну возглавляют коекакеры. Поразительно! Глава центробанка не знает простых экономических истин: Цель капитала - получение быстрой прибыли. Спекулятивный капитал никогда не будет вкладываться в долгосрочные проекты. Социальные задачи может решить только государство.
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