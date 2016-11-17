Барак Обама вручит высшие награды Тому Хэнксу и Роберту де Ниро

Публичные персоны АмерикиБрюс Спрингстин, Роберт Де Ниро, Том Хэнкс, Роберт Редфорд, Дайана Росс, Майкл Джордан и Эллен Дедженерис получат Президентские медали свободы.

Высшую награду США им вручит в Белом доме президент страны Барак Обама 22 ноября 2016 года, сообщает Intermedia со ссылкой на Billboard. В общей сложности в списке награжденных 21 человек: артисты, спортсмены, ученые, филантропы, общественные деятели и др.

Напомним, что Барак Обама пока номинально остается президентом США, а через полгода его сменит всенародно избранный Дональд Трамп.

