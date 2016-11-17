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Барак Обама вручит высшие награды Тому Хэнксу и Роберту де Ниро

08:40 17.11.2016
Том Хэнкс. Фото с сайта kinopoisk.ru
Том Хэнкс. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Публичные персоны АмерикиБрюс Спрингстин, Роберт Де Ниро, Том Хэнкс, Роберт Редфорд, Дайана Росс, Майкл Джордан и Эллен Дедженерис получат Президентские медали свободы.

Высшую награду США им вручит в Белом доме президент страны Барак Обама 22 ноября 2016 года, сообщает Intermedia со ссылкой на Billboard. В общей сложности в списке награжденных 21 человек: артисты, спортсмены, ученые, филантропы, общественные деятели и др.

Напомним, что Барак Обама пока номинально остается президентом США, а через полгода его сменит всенародно избранный Дональд Трамп.
 

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Звезды зарубежного кино, Кино в мире, Награды и премии в кино, Персоны и деятели зарубежного кино
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Комментарии читателей
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17.11.2016, 12:25
ser

Одному то за обещание настучать Трампу по фэйсу, а второму за что?
17.11.2016, 11:57
Эта статья от 17.11.2016 года.

А 20 января 2017 года наступить чуть больше, чем через ДВА месяца. Значит Обама покинет Белый дом НЕ через полгода. И ещё. Обама пока НЕ номинально, а юридически является президентом США. Трамп примет присягу именно 20.01.2017 года. Статья не имеет автора, а жаль. Кому-то надо учиться, учиться и учиться... )
17.11.2016, 11:56
"ТщательнЕе надо, ребята!"(с)

Во-первых, Барак Обама не "номинально", а юридически и фактически
остается президентом США вплоть до 20 января 2017 г.

Во-вторых, Трамп сменит Обаму не "через полгода", а 20 января 2017 г. т.е. через два месяца.

В-третьих, Трамп отнюдь не является "всенародно избранным", а еще
только БУДЕТ избран. И не "всенародно" а голосованием коллегии
выборщиков, такова уж избирательная система США.

Не слишком ли мало ошибок я нашел в трех коротких строчках?
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