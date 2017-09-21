Николай Караченцов переведен в реанимацию НИИ Склифосовского

Актер Николай Караченцов, который 18 сентября был планово госпитализирован в хирургическое отделение НИИ Склифосовского, переведён в реанимацию.

Близкие артиста заверяют, что это никак не связано с резким ухудшением здоровья пациента. «У нас плановое обследование. Когда проводятся обследования, после них папу переводят в палату реанимации, чтобы нам всем было поспокойнее, потому что там контроль за пациентами получше. Это для нашего успокоения», — заявил РБК сын артиста Андрей Караченцов.

При этом он подчеркнул, что состояние отца «стабильное и хорошее».