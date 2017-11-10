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Вышел в прокат фильм, состоящий из полотен Ван Гога

14:29 10.11.2017
Фрагмент постера к фильму
Фрагмент постера к фильму
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Анимационный фильм «Ван Гог. С любовью. Винсент» вышел в российский прокат 10 ноября.

Фильм представляет собой фантазию, в которой оживает более 120 оригинальных работ художника Винсента Ван Гога, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KМ.RU. Это первый в истории кинематографа анимационный фильм, созданный из более чем 65 000 написанных маслом картин. Каждый кадр фильма представляет собой около 750 картин живописца.

Более шести лет 112 художников из 20 стран работали в Польском городе Гданьске над созданием эленты о драматической жизни Ван Гога и его загадочной смерти, домыслы и теории о которой не утихают до сих пор. Сюжет фильма «Ван Гог. С любовью, Винсент основан на более чем 800 письмах Винсента ван Гога его брату Тео.

Продюсер и режиссер картины - оскароносный Хью Велчман. Музыку к фильму написал композитор Клинт Мэнсэлл. Мировая премьера фильма состоялась летом 2017 года в рамках международного анимационного фестиваля ANNECY, где была удостоена главного зрительского приза. На Шанхайском Международном Фестивале фильм получил Золотой Кубок как лучшая анимационная работа. Главные роли в фильме озвучили Константин Хабенский, Максим Матвеев и Ирина Горбачева.

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