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Мединский отказался получать миллион рублей за исторический спектакль

10:45 16.05.2018
Сцена из спектакля. Фото предоставлено пресс-службой проекта
Сцена из спектакля. Фото предоставлено пресс-службой проекта
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Глава Минкульта России Владимир Мединский, по чьему роману «Стена» в Малом театре 22 мая состоится премьера спектакля «Смута. 1609-1611гг» в постановке Владимира Бейлиса, отказался от авторского гонорара

Ранее сообщалось, что чиновнику полагается за спектакль 920 тысяч рублей и 8% от продажи билетов на спектакль. Но, как теперь выяснилось, все эти средства он направит на возрождение Смоленской крепостной стены, сообщает РИА «Новости». «Когда мы обратились к Владимиру Мединскому с предложением о сотрудничестве, он сразу отказался от гонорара. И принял решение направить средства в Смоленск, на восстановление крепостной стены (уникального памятника истории и культуры, вокруг которого разворачиваются главные события романа и спектакля – ред.). Был заключен договор с региональным отделением РВИО в Смоленске, которому мы и перечисляем деньги», — рассказала директор Малого театра Татяьна Михайлова.

К эпохе Смутного времени Малый театр обращался много раз - за два столетия было осуществлено более 30 постановок. Однако впервые в истории российского театра режиссер Владимир Бейлис взялся за адаптацию современного романа Мединского, посвященного данному времени. В ролях заняты ведущие артисты театра: народные артисты России Валерий Афанасьев, Валерий Бабятинский, Александр Ермаков, Владимир Дубровский, актеры Михаил Шеин, Лидия Милюзина, Алексей Фаддеев, Александр Волков, Ольга Абрамова. Всего в постановке задействовано более сорока человек. В оформлении спектакля использована музыка Георгия Свиридова. Художник-постановщик – Виктор Герасименко. Всего до конца сезона пройдет три премьерных показа «Смуты» – 22 мая, 5 и 26 июня.
 

Темы: Театр в России, Театральные премьеры в России, Театральные фестивали в России, История Руси, Министерство культуры РФ
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