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Японский хит про яблоко, ручку и ананас попал в Книгу рекордов Гиннеса

11:55 28.10.2016
Piko-Taro. Скриншот с YouTube
Piko-Taro. Скриншот с YouTube
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Сингл японского комика и диджея Piko-Taro «Pen Pineapple Apple Pen» попал в Книгу рекордов Гиннеса, пишет ТАСС.

Трек попал в книгу рекордов как самая короткая в мире песня, попавшая в музыкальный чарт Billboard-100. Продолжительность трека составляет всего 45 секунд. «Piko-Taro, теперь вы официально признаны неповторимым», - отметили представители Книги рекордов Гиннеса, вручая исполнителю соответствующий сертификат.

Сам исполнитель заявил, что не считает себя олицетворением японской современной культуры. «Я большое исключение в Японии, поэтому, наверное, все надо мной смеются. Мне приятно, что трек стал популярным и я хотел бы посетить как можно больше стран и вместе со всеми соединить как можно больше ручек и яблок», - шутя заявил артист.

Впервые о Piko-Taro и его треке в международном аспекте заговорили в сентябре, когда видеоролик на песню «Pen Pineapple Apple Pen» был опубликован в Facebook под слоганом: «Это, пожалуй, будет вашим новым рингтоном». Сама же клип вышел в августе и быстро стал популярным в Японии, породив множество забавных кавер-версий и пародий. На сегодняшний день видео Piko-Taro на канале YouTube насчитывает более 67 миллионов просмотров. 

Темы: Курьезы и забавные события в мире искусства и шоу-бизнеса, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес
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