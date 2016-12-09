«Агату Кристи» разрушил «Опиум»

Двадцать лет назад в конце 1996 года в массы была выпущена песня «Агаты Кристи» «Два корабля», быстро завоевавшая популярность

Обложка первого издания «Урагана» с кадром из клипа «Два корабля»

На тот момент песня и в целом вышедший в следующем году альбом «Ураган», произвели впечатление чего-то стильного, нового. А как же? Ещё ближе к готике заиграли, романтика моря, пиратства, чего не было сроду. Это же великолепно! Песня «Два корабля» стала поистине народной – сейчас её нередко можно услышать в переходах в исполнении уличных музыкантов. А клипу-юбиляру Виктора Конисевича «Два корабля» посвящают серьезные научные исследования, вроде недавней статьи екатеринбургского филолога А.В. Третьякова «Постмодернистская рецепция декаденской поэтики в клипе рок-группы «Агата Кристи «Два Корабля» (1996)».

Сейчас, по прошествии лет, когда знаем, что выходило в дальнейшем, какого рода «Эпилогом» «порадовали» на прощание братишки Самойловы и чем стали заниматься по отдельности, становится понятным, что «Ураган» – начало конца. Залакированное интересными аранжировками и ещё добротными текстами, но – именно начало конца.

Только что именно произошло, кто скажет? Что развалило мощный коллектив, казавшийся незыблемым? До сих пор нет однозначного ответа, чаще всего – и небезосновательно – указывают на смерть клавишника группы Александра Козлова. Только и этого недостаточно. Было нечто, в своё время крепко, прочно, органически связывавшее коллектив, в дальнейшем превратившееся в инструмент искусственного удержания распавшегося единства. Привлекательное, очаровательное, обусловливавшее популярность – со временем превратившееся в нечто крайне отвратительное, беспардонно назойливое. В итоге Вадим и Глеб фактически вернулись к первоначальному творческому состоянию, но уже у разбитого корыта. Простите за, возможно, неуместную адаптацию марксизма к исследованию, только все остальные объяснения ещё менее удовлетворительны. Не согласны – попробуйте предложить свои. Нужен ответ нам на вопрос: что развалило коллектив «Агата Кристи»? На мой взгляд – то же, что и созидало. Именно об этом я и пишу.

А для понимания ретроспективно начинаем прослушивать коллектив с самых первых песен. И что видим? «Агата Кристи» (до 1987 «ВИА РТФ УПИ») – это творческая коммуна, организованная братьями Вадимом и Глебом Самойловыми и Александром Козловым. Все остальные – это попутчики. Коллектив исполняет новую волну, как те же «Наутилус Помпилиус», «Апрельский марш», «Настя», однако обходится полностью авторским материалом и в этом смысле напоминает играющий в куда более традиционном направлении «ЧайФ». Творчество, в общем и целом, коллективное. Даже если иногда указывается раздельное авторство, то фактическое – совместное. В написании музыки точно. Это характерно и для дебютного гаражного «Второго фронта», и для нарочито публичного «Коварства и любви», и для более интимного «Декаданса», и для практически эстрадной «Позорной звезды», и для торжествующей технократии «Опиума». Автор музыки – коллектив, что бы ни было написано на обложках. Глеб Самойлов, начинавший как ассистент, помощник в написании песен, в дальнейшем слегка выдвинулся на первый план, но незаметно, некритично.

Дальше – обрыв. На «Урагане» и «Чудесах» Вадим Самойлов отключился от написания песен, чтобы вернуться на «Майн Кайфе?», – однако тут отключился Александр Козлов. Как выяснилось, навсегда. От последовавших песен, как внеальбомных, так и вошедших в «Триллер. Часть 1», впечатление материала, приготовленного на скорую руку. «Эпилог» – это нечто вопиющее по абсурдности (мягко говоря!). Отвратительный по содержанию, альбом тем замечателен, что на нём все песни написаны раздельно и показывают практическую несовместимость Самойловых во всём – от творчества до мироощущения. Превращение старшего Самойлова в прекраснодушного обывателя-приспособленца, а младшего Самойлова в агрессивного протестующего великовозрастного гражданина с мышлением подростка-максималиста, фильтрующего аудиторию по фюрерскому принципу… Материал заставляет задуматься – не были ли брательники изначально настолько различными. В конце концов, запылившийся сольник младшего Самойлова «Маленький Фриц» (отличный, кроме шуток!) свидетельствует о неуклонной тяге Глеба к обыгрыванию исторически рискованных тем на протяжении всей творческой жизни. В то время как Вадим даже и в мрачнухе знает меру и может вовсе выруливать к позитиву. Александр Козлов и вовсе воспринимал музыку как игру без всяких правил, о чём свидетельствует его совершенно удалённый от «агатовских» дел авторский сборник «Intermezzo: Digital generation».

Так что правило в «Агате Кристи» было одно – коллективное творчество. До «Урагана» оно работало. Потом – перестало. Но это значит – было что-то, что надломило музыкантов. И это что-то произошло раньше, чем вышел «Ураган».

Это что-то, как думается, заключено в предыдущем альбоме, «Опиуме» – квинтэссенции их стремления к достижению популярности любой ценой. Максимально открытые для стилистических инноваций, Козлов и братишки Самойловы коллективно сотворили гремучую музыкальную смесь, и такую же смесь младший Самойлов обеспечил и в текстовой составляющей. От бытовухи до мрачноватой философии – полный спектр всего! И – как результат ближайший – взлетевшая популярность, коммерциализация, статус своих среди «богемы». Но и как результат последовавший – переутомление, перенапряжение сил. Что называется, пересолили-переперчили. В итоге вышедший окончательно и бесповоротно на первый план Глеб утвердился с «Урагана» как основной автор и столкнулся с необходимостью разруливать последствия. А поскольку из всех трёх участников он изначально олицетворял наиболее иррациональный тип мышления, то это и перетекло в злосчастный «Эпилог», то есть – вместо устранения последствий стало только хуже. На самом «Триллере» клавишные без Козлова утратили «агатовскую» фирменность и как будто омертвели. Написанные абсолютно по отдельности песни с «Эпилога» показали как творческую несовместимость старшего и младшего Самойловых, так и невозможность замены Козлова и даже всегда в тени находившегося Котова на кого бы там ни было, даже Хакимова из легендарного «Мэд Дога». Не вытягивали.

Вот так «Опиум» разрушил легендарный коллектив. В кавычках ли был этот опиум, после такого уже и не важно. Ибо всё равно оказался наркотиком.

Примечание руководителя раздела Музыка. Напоминаем, что мнения наших авторов могут не совпадать с мнением редакции мультопортала KM.RU. Мы искренне сожалеем о распаде «Агаты Кристи», которой нам действительно очень не хватает, но время не стоит на месте, и братья Самойловы двигаются дальше, выступая сейчас по отдельности. Так, Глеб Самойлов сыграет со своей нынешней группой The Matrixx акустический концерт в московском клубе «16 Тонн» 28 декабря, а Вадим Самойлов выступит там же с программой «Агата Кристи – хиты» 30 декабря.

