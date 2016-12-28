Вячеслав Малежик встретит Новый год в постели, а Нуки — в музее

У российских музыкантов серьезные и разнообразные планы на встречу Нового, 2017 года

Например, Вячеславу Малежику сейчас не до пышных празднеств, поскольку вовсю идет подготовка к его юбилейному концерту в Кремле 17 февраля. К тому же певец достаточно болезненно относится к изменившемуся формату праздников в нашей стране, но, тем не менее, не теряет бодрости духа, литературного слога и чувства юмора. «Разломали советскую традицию, поэтому должного трепета от приближения Нового года я в последнее время, к сожалению, не испытываю, - посетовал Малежик в интервью порталу KM.RU. - В результате я стою в таком раскоряченном виде, как на разъезжающихся двух льдинах, и вот-вот рухну в воду. Честно говоря, все эти восторги, которые все начинают выражать при упоминании салата оливье, шампанского, поздравления президента и новогоднего салюта, как-то для меня не являются стимулами. Раньше был мощный стимул дождаться по ТВ «Мелодий и ритмов зарубежной эстрады», а сейчас тупо сидеть до 4 утра тоже как-то не хочется. Возможно, конечно, досижу вместе с компанией до полпервого. Если телефонные звонки не заставят меня бодрствовать, то, может быть, со спокойной душой и чувством выполненного долга отлучусь почивать в свою спаленку (смеется)».

Вячеслав Малежик. Фото предоставлено пресс-службой артиста

Вокалистка группы «СЛОТ» Дария «Нуки» Ставрович, так ярко показавшая себя в этом году в шоу «Голос» предпочитает импровизировать. «Пока не знаю, я никогда не строю планов, мне по душе спонтанность, - рассказала она в интервью tele.ru. - Каждый год по-разному. Могу к друзьям на вечерину пойти, могу дома остаться и лечь спать, бывало, в жаркие страны (Египет, на Бали) улетала. Вот на каникулы у меня есть примерный план: скорее всего с 3 по 5 января поеду на музыкальный фестиваль по маршруту Питер-Москва-Нижний Новгород. А потом, надеюсь, успею прогуляться по музеям. Вы знали, что в дни новогодних каникул вход в большинство музеев в городе бесплатный? Я сама в прошлом году была приятно удивлена. По-моему, отличная акция и повод сходить в Третьяковку, например. Пока пройдешь все залы, забудешь, что видел в начале – можно смело заново начинать экскурсию! (cмеется)». А в беседе с корреспондентом KM.RU Нуки добавила: «Вообще, Новый год скорее вызывает тягостное ощущение. Это праздник, который ты обязан отмечать. Как повинность... Причем легче его отметить, чем потом объяснять всем вокруг, почему ты его не отмечал».

Дария Ставрович. Фото Дмитрия Чередникова предоставлено пресс-службой артистки

Для фронт-леди группы «Дайте Два» Людмилы «Тещи» Маховой 2017-й был «годом чудесных метаморфоз». «В этом году пришлось заново начать приобретать уже забытые со времён музыкальной школы навыки игры на фортепьяно, что касается скрипки, жизнь окунула с головой в очень красивый мир музыки кантри, теперь я ко всему прочему постоянный скрипач в крутейшей группе Boozemen Acoustic Jam, - с гордостью призналась она KM.RU. - Еще приняла участие в записи трека «Трибунал любви» (бэк-вокалы), вышедшего в альбом «Эксцесс» группы «Алиса». Сделать что-то для коллектива, который два раза в этой жизни помог мне выбрать профессию- всегда удовольствие и честь для меня. Вообще переломный какой-то год. Раньше незнакомцы часто старались сказать мне гадость, а особо буйные даже ударить, теперь это «проклятие» сошло (смеется). Иименно 2016 год доказал мне, что есть хорошие люди, что в моем возрасте все еще можно обзавестись новыми друзьями, чтобы как в детстве, что я нормальная, а вокруг много единомышленников. Переломный год в положительном смысле слова».

Людмила Махова со своей группой. Фото Апполинарии Кремневой предоставлено пресс-службой артистки

Не менее насыщенной для Людмилы Маховой выдастся новогодняя ночь. «Как и полагается взрослому степенному труженику музыкального фронта, я встречу Новый Год у мартеновской печи, что называется. Всё с той же кантри-группой Boozemen Acoustic Jam поеду в Израиль на гастроли, - говорит она. - Уже второй раз за этот год. Почему-то от русского кантри в израильских айриш-пабах американские и японские туристы впадают в небывалый экстаз (смеется). Что же касается «Дайте Два» мы в Новый год войдем уже с новым синглом, записанным уже в новом составе, который вышел 18 ноября и называется Viva La Revolucion».